Maurice Steijn reageert op radiostilte met Mislintat: ‘De context is belangrijk’

Vrijdag, 15 september 2023 om 17:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:05

Maurice Steijn had inderdaad minder contact met Sven Mislintat, zoals Mike Verweij van De Telegraaf maandag meldde in Kick-off. De trainer van Ajax legt op de clubwebsite uit dat dat wel 'in de juiste context moet worden gezien'. "Het was in mijn optiek allemaal niet zo spannend", aldus Steijn.

Ajax verloor bijna twee weken geleden twee punten op bezoek bij Fortuna Sittard (0-0). Na afloop distantieerde Steijn zich opzichtig van alle aankopen die door Mislintat zijn binnengehaald. Daarna ontstond radiostilte tussen de coach en de directeur voetbalzaken, zo onthulde Verweij maandag. "Zijn uitspraken na de wedstrijd zijn hem dusdanig niet in dank afgenomen dat er twee weken niet tussen die twee is gesproken", aldus de journalist. Er ontstond de nodige commotie door dat nieuws, maar volgens Steijn is dat overtrokken.

"Ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien", zegt de coach van Ajax. "Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. Sven was op vakantie en ik ben ook een paar dagen weggeweest. Afgelopen donderdag hebben we elkaar voor het eerst weer bij Ajax gezien, koffie gedronken en de draad gewoon weer opgepikt."

Steijn heeft inmiddels een beter beeld van een aantal nieuwelingen en constateert 'frisse energie' binnen de spelersgroep. "Dat merk ik bij iedereen. We hebben nu echt het gevoel: de groep is weer compleet, iedereen hebben we nu. Hoe je het wendt of keert, die laatste week voor Fortuna was toch rommelig, dat je op de voorlaatste en laatste dag nog spelers binnenkrijgt. Met dien gevolge dat we tegen Fortuna moesten spelen met jongens die nog niet eerder met elkaar hadden gespeeld. Daarin was de uitslag en het spel teleurstellend. Maar ik heb de jongens nu binnen zien komen, heb ze inmiddels wat langer tot mijn beschikking en vind het hoopgevend wat ik zie."