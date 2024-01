Maurice Steijn noemt twee momenten bij Ajax die hij zichzelf kwalijk neemt

Maurice Steijn heeft zondagavond bij het RTL-programma Casa Di Beau Winterspecial een boekje opengedaan over zijn periode als trainer bij Ajax. De ontslagen oefenmeester erkent dat de slechte resultaten voor een groot deel zijn verantwoordelijkheid waren, maar Steijn laat ook weten verbaasd te zijn geweest over hoe de samenwerking met Sven Mislintat verliep.

De Hagenees wordt gevraagd wanneer in zijn tijd bij Ajax hij het gevoel kreeg dat er een probleem aan het ontstaan was. "Dat gevoel gaat zich een beetje opstapelen. Je hebt elke keer nog wel de spirit en de mentaliteit om er elke dag het beste van te maken."

"Want hoe je het wendt of keert, Ajax is gewoon de grootste en meest succesvolle club van Nederland. Als je daar dan uiteindelijk bent, dan wil je er ook alles aan doen om succesvol te zijn, ondanks de tegenwerking die er was in mijn optiek", aldus Steijn.

De oefenmeester wijst naar twee specifieke wedstrijden in zijn tijd als trainer in Amsterdam. "Ik was en bleef natuurlijk wel gewoon verantwoordelijk voor de resultaten van Ajax en uit bij Fortuna Sittard en uit bij Excelsior... Ondanks dat ik niet helemaal tevreden was over de samenstelling en de kwaliteit van de groep, moet je die wedstrijden wel gewoon winnen en dat is ook niet gelukt. Dus dat is ook mijn verantwoordelijkheid en dat kan ik op niemand afschuiven."

Steijn steekt dus de hand in eigen boezem, maar hij is ook van mening dat hij niet het juiste materiaal had. "In alle opzichten heb ik nooit het gevoel gehad dat ik één ben geweest met deze spelersgroep en dan met name met de nieuwe spelers niet."

De coach was verbaasd over hoe de samenwerking met Sven Mislintat verliep, zo geeft hij aan. "Ik mag er toch wel van uitgaan dat als ik naar een instituut als Ajax ga, dat altijd succesvol is geweest door samenwerking en een paar jaar geleden op tien seconden na de Champions League-finale miste door een geweldige samenwerking tussen Ten Hag, Overmars en Van der Sar, dat er dan samengewerkt gaat worden. Dat is dus een behoorlijk inschattingsfout van mij geweest."

Steijn krijgt vervolgens de vraag of hij Edwin van der Sar, voormalig algemeen directeur bij Ajax, iets kwalijk neemt met het oog op Steijns periode in de Johan Cruijff ArenA. "Wat kan ik hem kwalijk nemen? Niks."

