Maurice Steijn laat kans op terugkeer in de Eredivisie aan zich voorbijgaan

Maurice Steijn wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, zo verzekert het Algemeen Dagblad donderdag. De clubloze coach was serieus in beeld om de vertrekkende René Hake op te volgen in Deventer, maar heeft besloten om Go Ahead links te laten liggen.

Hake gaat bij Manchester United verder als assistent van manager Erik ten Hag. De leiding van the Eagles willen het liefst een Nederlandse opvolger met ervaring, en Steijn past goed in dat profiel. De Haagse oefenmeester ziet een dienstverband in De Adelaarshorst echter niet zitten.

Woensdag werd via RTV Oost bekend dat Go Ahead de naam van Steijn op een lijstje had staan. De club uit Deventer laat tevens de namen van Marcel Keizer en Bas Sibum de revue passeren. Door de naam van Steijn kan nu dus al een streep.

Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead, reageerde woensdag tegenover de lokale omroep op de namen. "In eerste instantie zeg je: een ervaren man, maar we moeten ook kijken wat er beschikbaar is", legt de oud-middenvelder uit. "Ik zie die namen ook voorbijkomen en ze worden niet voor niets genoemd. Het zijn logische namen."

Bosvelt streept ook meteen een naam door. De komst van Hake bij Manchester United gaat samen met het vertrek van Mitchell van der Gaag op Old Trafford, maar de vertrekkend assistent van Erik ten Hag is geen optie voor Kowet, aldus Bosvelt.

"We hopen zo snel mogelijk een vervanger te presenteren. Het moet iemand worden die zich kan vinden in de werkwijze die er nu grotendeels staat, het zou gek zijn om alles over een andere boeg te gooien."

Steijn en Ajax

Steijn werd vorig jaar zomer aangesteld bij Ajax. Na enkele dramatische en zeer roerige maanden werd hij op straat gezet. De Amsterdamse club bezette op dat moment de laatste plaats in de Eredivisie. Onder diens opvolger John van 't Schip werd alsnog de vijfde plaats veiliggesteld.

