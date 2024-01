Maurice Steijn kondigt spoedig terugkeer als trainer aan: ‘Ik ben gebeld’

Maurice Steijn voert gesprekken met meerdere clubs over een terugkeer als hoofdtrainer, zo onthult hij zondag. Te gast in het RTL-programma Casa Di Beau Winterspecial blikt de voormalig hoofdtrainer terug op zijn roerige periode in Amsterdam én spreekt hij over zijn nabije toekomst.

“Zo ga ik mijn trainersloopbaan in ieder geval niet afsluiten”, zo maakt Steijn duidelijk, doelend op zijn vroegtijdige exit bij Ajax. “Ik ben al gebeld door meerdere clubs en ik heb zin om weer aan het werk te gaan.”

Steijn wil overigens nog niet precies zeggen wanneer hij weer aan de slag zal gaan als trainer. “Of dat al over twee weken is of over een jaar, dat zal de tijd moeten uitwijzen.”

Na de nederlaag op 22 oktober tegen FC Utrecht (4-3) besloot Steijn om een punt te zetten achter zijn periode bij Ajax. Mede vanwege het gebrek aan samenwerking met voormalig technisch directeur Sven Mislintat en vanwege het ontbreken van een ‘klik’ met de spelersgroep koos hij ervoor op te stappen.

Uiteindelijk vertrok Mislintat eerder nog dan Steijn, ruim drie weken na hun aanvaring na Fortuna-uit. De directeur voetbalzaken werd het matige aankoopbeleid verweten, terwijl Steijn om precies die reden het voordeel van de twijfel kreeg.

Toen resultaten uitbleven, stak echter ook Steijn de hand in eigen boezem en vertrok. "De klik met de spelersgroep, vooral met de aankopen, was er niet. Ondanks alle persoonlijke gesprekken die ik met alle spelers heb gevoerd. En altijd met een assistent erbij. Toch bleef het in wedstrijden fout gaan", gaf Steijn al eerder aan in gesprek met De Telegraaf.

Op het moment van Steijns vertrek stond Ajax voorlaatste met slechts vijf punten uit zeven duels: de slechtste seizoenstart ooit. Ajax werd daarna zelfs nog even hekkensluiter, maar is onder John van 't Schip inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats op de Eredivisie-ranglijst.

