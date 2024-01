Maurice Steijn: ‘Iedereen wilde hem bij Ajax hebben, de staf én de scouting’

Maurice Steijn baalt ervan dat Nick Olij nooit naar Ajax is gekomen. Te gast in het RTL-programma Casa Di Beau Winterspecial blikt de voormalig hoofdtrainer terug op zijn roerige periode in Amsterdam, waar hij uiteindelijk nooit tot een goede samenwerking kon komen met voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Steijn wilde dolgraag doelman Nick Olij bij de ploeg hebben, maar uiteindelijk kwam Diant Ramaj.

“Het slechte gevoel begon zich steeds meer op te stapelen”, vertelt Steijn in het openhartige gesprek met presentator Beau van Erven Dorens. “Ik had nog wel de spirit en de mentaliteit om van iedere dag het beste te maken.”

“Hoe je het wendt of keert: Ajax is de grootste en meest succesvolle club. Dus als je daar zit, dan wil je er ook alles aan doen om succesvol te zijn. Ondanks de tegenwerking.” Steijn baalt vooral van het gebrek aan samenwerking.

“Wat ik vooral heb gemerkt bij vorige clubs, zoals bij VVV-Venlo of NAC Breda, is dat ik de samenwerking met boven miste. Aan het begin had ik nog wel het idee dat we het samen zouden doen, maar gaandeweg zag ik dat het toch anders liep.”

“Tijdens de voorbereiding zag ik al dat er andere spelers kwamen dan die ik, mijn staf én scouting hadden aangedragen. Mislintat wilde vooral jonge jongens binnenhalen om die binnen een aantal jaar voor veel geld te verkopen.”

“Ik vond dat we op dat moment behoefte hadden aan hele andere spelers. Spelers die een verleden hadden bij Ajax, Nederlands zijn, en ervaring hebben. Ik vroeg naar jongens als Dest, Tagliafico, Noa Lang, Ziyech, maar die kwamen niet.”

“Er werd opeens ook een Duitse keeper gehaald (Ramaj, red.), maar ik wilde Olij. Iedereen wilde Olij. Niet alleen de scouting, maar ook de technische staf. Ik heb dus ook aan Ramaj uitgelegd dat het niet aan hem ligt, maar dat ik graag een ander had gezien. Olij had de leeftijd die we misten, hij spreekt de taal en ik had eerder goed met hem samengewerkt”, aldus Steijn.

