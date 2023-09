‘Maurice Steijn heeft geen enkel benul wat hij in zijn maag gesplitst krijgt’

Sven Mislintat krijgt er opnieuw van langs in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De directeur voetbalzaken van Ajax moet het ontgelden na de ontluisterende nederlaag van Ajax in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets (0-1). Valentijn Driessen vindt dat Mislintat veel te veel geld heeft betaald voor Carlos Forbs.

Ajax nam Forbs voor veertien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan mogelijke bonussen over van Manchester City, maar de vleugelspits kan Driessen tot nu toe totaal niet bekoren. "Onze vriend Forbs... als je zo'n speler in je jeugdopleiding hebt, dan is hij twee, drie miljoen euro waard. Daar wordt gewoon twintig miljoen euro voor betaald (in werkelijkheid dus maximaal negentien miljoen, red.)."

Driessen ziet het na de wanvertoning tegen Ludogorets somber in voor Ajax. "Ik zag Rafael van der Vaart gisteren op het veld bij Ajax (als analist voor Ziggo Sport, red.)... Die is ten einde raad", zegt Driessen. "Dit is zijn Ajax niet meer. Maar dat geldt ook voor de 50.000 man op de tribune. Die mensen zitten te kijken naar een vreemdelingenlegioen van allerlei nationaliteiten, van allerlei clubs komen ze en voor veel te veel geld."

Maurice Steijn is niet te benijden, voegt Mike Verweij toe. "Ik vond de ontboezeming van Steijn deze week wel schokkend", aldus Verweij. "Hij is bij nul transfers aan de voorkant betrokken geweest. Hij krijgt gewoon een selectie en doe het er maar mee. Het is heel gek dat je zo met een trainer omgaat. Steijn zei gisteren op de persconferentie: 'Nee, we zijn klaar.' En de volgende dag komt er dus gewoon nog een speler. Maurice Steijn heeft geen enkel benul wat hij in zijn maag gesplitst krijgt. Dat is natuurlijk gigantisch erg. Hij heeft geen rechtsbuiten. Die heeft hij nodig. En er komt een vierde linksback, weer een Kroaat. Schiet mij maar lek." Ajax gaat op de valreep Borna Sosa aantrekken van VfB Stuttgart.

Mislintat lijkt totaal niet te hebben geluisterd naar de wensen van Steijn. "Het is heel lachwekkend: Maurice Steijn zei op trainingskamp in Duitsland dat hij heel graag Nederlandse spelers wilde hebben of spelers met een Ajax-verleden", weet Verweij. "Nou, daar is echt heel goed naar geluisterd... Niet dus. Branco van den Boomen was er in Duitsland al bij, dus er is vanaf dat moment alleen nog een Nederlander weggegaan: Davy Klaassen." De routinier gaat naar Internazionale.