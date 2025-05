Matthijs de Ligt moet vrezen voor nieuwe concurrent: 'Manchester United wil Bayern München, FC Barcelona en Real Madrid aftroeven'

Manchester United onderzoekt de mogelijkheid om Jonathan Tah (29) naar Old Trafford te halen. De Duitser loopt komende zomer uit zijn contract bij Bayer Leverkusen en wordt al maanden gelinkt aan absolute topclubs als Bayern München, FC Barcelona en Real Madrid.

Volgens Sky Sports heeft Manchester United zich gevoegd in het rijtje geïnteresseerden. Tah is volgens Transfermarkt zo’n 30 miljoen euro waard, maar clubs kunnen hem dus transfervrij binnenhengelen.

Dat laatste is een extra reden voor Manchester United om te azen op de handtekening van Tah. Volgend seizoen wil de gevallen topclub een stuk beter voor de dag komen, maar tegelijkertijd staan the Red Devils op financieel vlak onder hoogspanning.

Tah gaat in ieder geval vertrekken bij Bayer Leverkusen. De 35-voudig international van Duitsland werd bijna tien jaar geleden overgenomen van Hamburger SV.

Tah heeft de destijds betaalde 9,5 miljoen euro volledig waargemaakt. Komende zondag kan hij zijn 400ste wedstrijd namens Bayer Leverkusen spelen.

Vorig seizoen was Tah belangrijk in het historische seizoen van Bayer Leverkusen, dat beslag legde op de dubbel. In de finale van de Europa League ging het geprezen elftal van Xabi Alonso onderuit tegen Atalanta (3-0).

Het is nog maar de vraag of Manchester United interessant is voor Tah. De 1,95 meter lange mandekker is al maanden in gesprek met Barcelona en Bayern München.