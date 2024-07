Bayern München-verdediger Matthijs de Ligt maakt topprioriteit van transfer naar Manchester United

Matthijs de Ligt heeft groen licht gegeven voor een zomerse transfer naar Manchester United. Dit meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De club van manager Erik ten Hag meldde zich eerder al officieel bij het management van de verdediger van Bayern München, die naar nu blijkt de Bundesliga wil inruilen voor de Premier League.

Volgens Romano zijn de persoonlijke voorwaarden geen issue voor De Ligt, die alleen Man United in het vizier heeft. Zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta praat momenteel alleen met vertegenwoordigers van de FA Cup-winnaar. Andere clubs zijn voorlopig niet in beeld bij de Nederlander.

Het is nu aan Man United en Bayern om op korte termijn tot een akkoord te komen. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland verlangt de Duitse grootmacht minimaal vijftig miljoen euro plus bonussen voor de verdediger die nog drie seizoenen vastligt in München.

De Ligt staat bovenaan het verlanglijstje van Ten Hag. De verdediger en de Manchester United-manager hebben een prima relatie. Ten Hag maakte van De Ligt als achttien jaar oude jongen al de aanvoerder van de Amsterdammers.

Mochten the Mancunians willen doorzetten, dan zullen ze dus met minimaal vijftig miljoen euro over de brug moeten komen. Overigens schat Transfermarkt zijn marktwaarde nog hoger in: 65 miljoen euro.

Waar De Ligt lijkt te vertrekken bij Bayern, daar is Jonathan Tah juist op weg richting de Allianz Arena. Volgens Romano heeft der Rekordmeister er alle vertrouwen in dat de eerstvolgende aanbieding voldoende moet zijn om de verdediger weg te plukken bij kampioen Bayer Leverkusen.

Oranje

De Ligt is momenteel met het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman had voor het achtstefinaleduel met Roemenië andermaal geen basisplaats in petto voor de 45-voudig international van Oranje. Koeman kiest in het centrum steevast voor Virgil van Dijk en Stefan de Vrij.