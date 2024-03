Matthijs de Ligt krijgt het Bayern-publiek op de banken met heerlijke volley

Bayern München staat halverwege met 2-0 voor tegen Lazio in de achtste finale van de Champions League. Harry Kane opende de score, waarna Thomas Müller kort voor het rustsignaal de tweede Duitse treffer binnenkopte. De assist was van Matthijs de Ligt, die de bal met een halve volley bij zijn ploeggenoot kreeg.

De Ligt was zichtbaar gelukkig met zijn geslaagde volley van binnen de zestien. Even leek het erop dat Müller buitenspel stond op het moment van koppen, maar na een check bij de VAR werd de 2-0 van Bayern definitief goedgekeurd. De volley van De Ligt leek overigens naast te gaan, waardoor het verstandig was van Müller om de bal met het hoofd te verlengen.

Met de huidige stand plaatst der Rekordmeister zich voor de kwartfinale in het miljardenbal. Drie weken geleden werd in Rome met 1-0 verloren, waardoor de druk op trainer Thomas Tuchel verder toenam. Het is overigens al bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Bayern.

MATTHIJS DE LIGT, WAUW! ????



Bayern komt op 2-0, Thomas Müller kopt een volley van de Nederlander binnen! ??#UCL #BAYLAZ pic.twitter.com/DtORSefY8U — VTBL ? (@vtbl) March 5, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties