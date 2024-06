Matthijs de Ligt hekelt zijn reputatie bij Nederlands elftal en sprak met psycholoog na ‘valse start’ op EK

Matthijs de Ligt heeft moeite met zijn reserverol tijdens het EK. Stefan de Vrij geniet bij bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven de Bayern München-verdediger en dat valt hem naar eigen zeggen zwaar.

Bij het Nederlands elftal is De Ligt niet bepaald gelukkig. Bij een rampzalig verlopen debuut tegen Bulgarije gaat de dan zeventienjarige verdediger de fout in. Hij wordt pijnlijk afgetroefd bij de 1-0, gaat niet vrijuit bij de 2-0 en wordt in de rust gewisseld. Oranje kwalificeert zich mede door die nederlaag uiteindelijk niet voor het WK van 2018.

Ook tijdens het afgelopen EK vertolkte De Ligt een negatieve hoofdrol. De centrumverdediger pakte een rode kaart in het achtste finaleduel met Tsjechië en leidde zo een 2-0 nederlaag en uitschakeling voor Oranje in.

Van dat negatieve 'imago dat aan hem kleeft' wil De Ligt meer dan wat dan ook af, zo vertelt hij eerlijk in gesprek met het ANP. "Dat is toch wat bij sommige mensen blijft hangen", stelt de 45-voudig international, die vindt dat hij zich ontwikkeld heeft.

"Op belangrijke momenten kan ik situaties wat rustiger inschatten. Ik heb meer ervaring. Ik heb bovendien een belangrijke les geleerd: ik moet gewoon doen wat ik altijd doe in plaats van mij aanpassen of doen wat mensen van mij verwachten."

Dat De Ligt dit keer geen rol van betekenis lijkt te spelen op een eindronde, vindt hij moeilijk. "Ik had van mezelf het gevoel dat ik goed in vorm was, dat heb ik de tweede seizoenshelft ook laten zien bij Bayern München."

"Die lijn had ik hier graag door willen trekken. In die zin is het een valse start van het toernooi", zo geeft de worstelende mandekker aan. Hij sprak met een psycholoog (en met naasten) over zijn reserverol en eerdere teleurstellingen in de nationale ploeg.

"Dit soort momenten kunnen zwaar zijn", weet hij. "Door er over te praten zorg je ervoor dat het lichter wordt en kan je de energie weer op het veld geven in plaats van die te verspelen aan dat soort gedachten."

