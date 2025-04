Matthijs de Ligt doet niet mee bij Manchester United tegen Manchester City; Joshua Zirkzee krijgt slecht nieuws

De opstellingen van Manchester United en Manchester City zijn bekend. Bij the Red Devils ontbreekt Matthijs de Ligt wegens een blessure, terwijl Joshua Zirkzee gepasseerd is door manager Rubén Amorim. Tegelijkertijd voert manager Pep Guardiola meerdere wijzigingen door bij zijn ploeg.

Zoals gebruikt verdedigt André Onana het doel bij Manchester United, dat met een driemansdefensie aantreedt in de stadsderby. Noussair Mazraoui staat links centraal, terwijl Harry Maguire de plek van de geblesseerde De Ligt inneemt. Leny Yoro staat rechts in het centrum.

De wingbacks van dienst zijn Diogo Dalot en Patrick Dorgu. Op het middenveld krijgen Casemiro en Manuel Ugarte een controlerende rol, terwijl Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho de meest vooruitgeschoven middenvelders zijn.

In de spitspositie is Zirkzee het kind van de rekening. De Nederlander moet plaatsmaken voor Rasmus Højlund, die in het duel met Nottingham Forest (1-0) nog op de bank begon.

Guardiola voert bij Manchester City meerdere wijzigingen door. Voor doelman Ederson vormen Matheus Nunes, Rúben Dias en Josko Gvardiol het defensieve trio. Nico O'Reilly, Ilkay Gündogan, Mateo Kovacic en Kevin De Bruyne zijn de middenvelders van dienst, terwijl het elftal voorin gecompleteerd wordt door Bruno Silva, Phil Foden en Omar Marmoush.

Opstelling Manchester United:

Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Fernandes; Hojlund

Opstelling Manchester City:

Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol; O’Reilly, Gundogan, Kovacic, De Bruyne; B. Silva, Foden, Marmoush.