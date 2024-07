Wieffer moet Feyenoord niet inruilen voor Brighton: 'Kom op, zoek het hogerop'

Mats Wieffer moet Feyenoord niet inruilen voor Brighton & Hove Albion: ‘Kom op, zoek het hogerop’

Valentijn Driessen hoopt niet dat Mats Wieffer bij Brighton & Hove Albion gaat tekenen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de middenvelder na twee seizoenen bij Feyenoord klaar voor een grotere club dan Brighton, de nummer elf in de Premier League van afgelopen seizoen.

"Ik lees dat Mats Wieffer in de belangstelling staat van Brighton", opent Driessen het item over de middenvelder van Feyenoord in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "En dat hij daar waarschijnlijk gaat praten. Dat zou een heel slecht signaal zijn voor Feyenoord."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als Feyenoord een van zijn beste spelers kwijtraakt aan Brighton, de nummer zeven of acht van Engeland... Het zou nu zo moeten zijn dat topspelers van Feyenoord, die normaal gesproken ook in het Nederlands elftal spelen, naar de echte subtop of top gaan."

"Liverpool, Tottenham Hotspur of Atlético Madrid zouden Wieffer moeten oppikken", is Driessen niet onder de indruk van de mogelijke overgang van Wieffer naar Brighton. "Als jij dan naar Brighton gaat, dan betekent dat dat de waarde van andere spelers ook minder wordt."

"Dus een topspeler van Feyenoord is Brighton-waardig, kom op. Wieffer moet het gewoon hoger zoeken. Ik snap ook niet dat ze het gesprek aangaan met Brighton. Misschien is dat om andere clubs wat scherper te maken", probeert Driessen een verklaring te vinden voor de onderhandelingen tussen Feyenoord en the Seagulls.

"Maar blijf dan nog een jaar bij Feyenoord om Champions League te spelen", geeft de chef voetbal van De Telegraaf mee aan Wieffer. "In plaats van in the middle of nowhere van Brighton te gaan voetballen. Een geweldige competitie, maar je club stelt helemaal niets voor."

Deal op komst

Feyenoord en Brighton hebben een mondeling akkoord bereikt over Wieffer, zo meldtdonderdagmiddag. De Rotterdammers vangen naar verluidt een vaste transfersom van 30 miljoen euro voor de Oranje-international. Dat bedrag kan middels bonussen nog fors oplopen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties