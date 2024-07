Mats Wieffer komt met eerste reactie na recordtransfer naar Brighton

Mats Wieffer komt met eerste reactie na recordtransfer van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion

Mats Wieffer heeft een eerste reactie gegeven na zijn recordtransfer van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. De 24-jarige middenvelder maakt voor circa dertig miljoen euro plus bonussen de overstap naar de Premier League, zo werd vrijdagnacht bekend. Wieffer toont zich op de clubkanalen van Feyenoord trots wat hij allemaal in Rotterdamse dienst bereikt heeft. "Maar dit is een kans waar ik geen nee tegen kan zeggen", aldus de controleur.

Donderdagavond meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano al dat Wieffer onderweg was om zijn handtekening te zetten onder de bekrachtiging van zijn transfer. Alles is nu afgerond en inmiddels is de Oranje-international speler van Brighton.

Met pijn in zijn hart neemt Wieffer daarom afscheid, zo laat hij optekenen. "Af en toe moet ik mezelf in m'n arm knijpen als ik terugdenk aan de afgelopen twee jaar. Kampioen worden, Champions League spelen met Feyenoord, de beker winnen, De Kuip en de Coolsingel in extase zien: dat zijn allemaal dingen waar je als voetballer van droomt."

"Ik prijs me gelukkig dat ik het heb meegemaakt en dat ik voor zo’n prachtige club als Feyenoord heb mogen spelen. Natuurlijk ga ik de spelers, de staf en iedereen anders rond het eerste elftal missen en voelt het vreemd om de supporters en Rotterdam vaarwel te zeggen. Maar dit is een kans waar ik geen nee tegen kan zeggen. Ik kijk daarom erg uit naar dit nieuwe avontuur, maar voor het zover is wil ik alle Feyenoorders bedanken voor de mooie tijd."

Wieffer maakte twee jaar geleden voor slechts 575.000 euro de overstap van Excelsior naar Feyenoord, waardoor de Stadionclub een gigantische winstmarge behaalt met de verkoop aan Brighton. Tevens lost de geboren Tukker voormalig ploeggenoot Orkun Kökçü af als recordverkoop: laatstgenoemde vertrok vorige zomer voor 25 miljoen euro exclusief bonussen naar Benfica.

In totaal speelde Wieffer 79 officiële wedstrijden van Feyenoord, waarin hij negenmaal het net vond en elfmaal aangever was. Hij voegde er een landstitel en TOTO KNVB Beker toe aan zijn prijzenlijst en haalde er het Nederlands elftal.

Wieffer voegt zich bij Brighton bij een flinke Nederlandse enclave. Naast Oranje-goalie Bart Verbruggen staan ook Jan Paul van Hecke en Joël Veltman op de loonlijst van the Seagulls. Wieffer heeft een contract tot medio 2029 getekend.

