Zorgen om Jan Paul van Hecke: verdediger Brighton & Hove Albion per brancard van veld gedragen

Brighton & Hove Albion heeft zaterdag een 4-2 nederlaag geleden op bezoek bij Brentford. Mats Wieffer gaf een assist bij de 1-1, maar er was ook een grote tegenvaller bij de bezoekers: het geblesseerd uitvallen van Jan Paul van Hecke vlak voor tijd.

Wieffer stond voor het eerst sinds 21 december 2024 in de basis van een duel van Brighton. Destijds, op bezoek bij West Ham United (1-1) viel hij geblesseerd uit. In de maanden daarna moest hij herstellen, om in februari middels invalbeurten zijn rentree te maken.

Wieffer startte overigens als rechtsback. Ook voor Bart Verbruggen, Paul van Hecke en voormalig Feyenoorder Yankuba Minteh was er een basisplek bij de bezoekers. Aan de kant van Brentford stonden er met Mark Flekken en Sepp van den Berg ook twee Nederlanders in de basis.

Bryan Mbeumo opende in de negende minuut de score. De aanvaller werd diep gestuurd door Keane Lewis-Potter en verschalkte Verbruggen: 1-0. Bij rust stond het echter weer 1-1, want in de blessuretijd kopte Danny Welbeck een prima voorzet van Wieffer achter Flekken.

In het eerste kwartier van de tweede helft werd het 2-1 en 3-1. Eerst schoot opnieuw Mbeumo in de lange hoek raak, even later verdubbelde Yoane Wissa (op aangeven van Mbeumo) uit de counter de marge.

Tot overmaat van ramp voor Brighton moesten de bezoekers vlak daarna ook nog eens verder met een man minder. João Pedro deelde een elleboogstoot aan uit Nathan Collins en kreeg daarvoor een directe rode kaart.

Tien minuten voor tijd schoof invaller Kaoru Mitoma van dichtbij nog de 3-2 binnen, maar verder kwam Brighton niet. Sterker nog: in de blessuretijd bepaalde Christian Nørgaard de eindstand met een kopbal op 4-2. Brentford klimt door de zege naar plek elf, Brighton staat tiende.

Van Hecke moest het veld na die 4-2, diep in de blessuretijd, overigens verlaten. Hij en Yunus Emre Konak kwamen hard met de hoofden tegen elkaar bij een kopduel, en konden de wedstrijd niet hervatten. Per brancard en met een zuurstofmasker om werd Van Hecke van het veld gedragen.