Mats Wieffer bevrijdt Feyenoord op zeer moeizame middag tegen tiental RKC

Feyenoord heeft zondag met pijn en moeite gewonnen van RKC Waalwijk: 1-0. De Rotterdammers speelden een groot gedeelte van het duel tegen tien man, daar doelman Etienne Vaessen voor rust rood kreeg vanwege een handsbal buiten de zestien. Het was uiteindelijk Mats Wieffer die zich in de 84ste minuut tot matchwinner kroonde van Feyenoord, dat nu acht punten voorsprong heeft op achtervolger FC Twente.

Lutsharel Geertruida keerde bij Feyenoord terug als rechtsback, waardoor Bart Nieuwkoop uit de basis verdween. De verdediging bestond verder (vanaf rechts naar links) uit Thomas Beelen, David Hancko en Quilindschy Hartman. Quinten Timber was ook weer beschikbaar en de controleur werd op het middenveld geflankeerd door Mats Wieffer en Calvin Stengs. Santiago Gimenez had ook weer een basisplaats en de Mexicaanse topschutter vormde samen met Yankuba Minteh en Luka Ivanusec de voorhoede. Bij RKC was voormalig Feyenoorder Michiel Kramer fit genoeg om te starten.

Feyenoord drukte RKC direct achteruit en het was aan Dario van den Buijs te danken dat Gimenez niet al na vijf minuten wist te scoren. Halverwege de eerste helft voorkwam de alerte Vaessen dat Minteh de score kon openen in de regenachtige Kuip. Enkele minuten nadien vond Stengs de uitblinkende doelman van RKC op zijn pad.

Vaessen hield ook Wieffer en nogmaals Minteh van scoren af, maar zijn heldenrol veranderde snel in een nachtmerrie. De doelman stormde namelijk de zestien uit om te voorkomen dat Stengs gevaarlijk kon worden. De middenvelder van Feyenoord raakte de onderarm van Vaessen, wat arbiter Martin van de Kerkhof ertoe verleidde om een directe rode kaart te trekken. Die beslissing bleef staan na een check bij de VAR, waardoor RKC met tien man verder moest.

? Hands of niet? ?? Etienne Vaessen krijgt rood, RKC verder met tien man ??#feyrkc — ESPN NL (@ESPNnl) February 18, 2024

RKC haalde de rust met een 0-0 stand en wist dat het spelbeeld na rust niet zou veranderen. Feyenoord speelde vol op de aanval en leek te gaan scoren via Ivanusec. De buitenspeler passeerde de ingevallen doelman Jeroen Houwen, maar vond vervolgens Van den Buijs op zijn pad. Diezelfde Ivanusec had na een uur spelen in Rotterdam-Zuid pech dat zijn schot tegen de lat terechtkwam.

Slot had in de rust Stengs al vervangen door Ayase Ueda en bracht na rust ook Igor Paixão en Leo Sauer binnen de lijnen. Ivanusec en Minteh moesten het veld ruimen. De ingevallen Ueda had de 1-0 op zijn schoen, maar wiste wonderwel op enkele meters afstand van het RKC-doel. Slot en het Feyenoord-Legioen waren zichtbaar gefrusteerd door de misser, terwijl de tijd ondertussen wegtikte in het nadeel van de thuisclub.

RKC beperkte zich tot counteren en uit een van de spaarzame Waalwijkse aanvallen trof Chris Lokesa de buitenkant van de paal. Lokesa krulde daarna een hoekschop bijna in een keer in het doel, maar gelukkig voor Feyenoord was Wellenreuther er als de kippen bij om het gevaar in te dammen.

RKC hield heel lang en dapper stand, maar moest zich toch gewonnen geven. Wieffer kopte zes minuten voor het einde raak uit een afgemeten hoekschop van Sauer. De opluchting bij de middenvelder was bijzonder groot. Toch nog een overwinning voor Feyenoord, vier dagen voor de returnwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League.

