Mats Seuntjens kiest eieren voor zijn geld en vindt onderdak in de Eredivisie

Mats Seuntjens maakt het seizoen af bij RKC Waalwijk, zo meldt onder meer het Brabants Dagblad. De 31-jarige middenvelder annex aanvaller heeft zijn contract bij FC Utrecht laten ontbinden nadat zijn perspectief in de Domstad broos werd met de komst van Sam Lammers.

Het is voor de tweede keer dat Seuntjens zijn contract laat ontbinden voor een overstap naar RKC. Vorig jaar deed hij hetzelfde als speler van Fortuna Sittard. Die stap is RKC dusdanig goed bevallen dat ze nu opnieuw in zee gaan met de geboren Brabander.

Seuntjens maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van RKC naar FC Utrecht, maar werd in de Domstad nooit onomstreden. Onder Ron Jans was hij vaker reservespeler dan basisspeler en dus kiest hij met de komst van Lammers eieren voor zijn geld.

Bij RKC wordt Seuntjens met open armen ontvangen. Afgelopen seizoen was hij in negentien wedstrijden verantwoordelijk voor vier goals en acht assists, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de knappe negende eindnotering van de Waalwijkers.

De terugkeer van Seuntjens bij RKC was geen ABC'tje, schrijft het Brabants Dagblad. De routinier streek bij Utrecht meer geld op dan de Brabanders konden betalen, maar beide partijen zijn toch tot een akkoord gekomen.

Seuntjens behoort met zijn 274 wedstrijden tot een van de ervaren spelers in de Eredivisie. De middenvelder annex aanvaller kwam tot dat aantal bij achtereenvolgens NAC Breda, AZ, Fortuna Sittard, RKC en Utrecht.

