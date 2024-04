Mats Seuntjens heeft ‘positief onderhoud’ met potentiële nieuwe club

Mats Seuntjens keert na dit seizoen mogelijk terug bij NAC Breda. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie nadrukkelijke interesse heeft in de aanvaller van RKC Waalwijk, die een terugkeer naar het Rat Verlegh Stadion ook ziet zitten.

NAC maakt nog altijd kans op promotie naar de Eredivisie, maar de club kijkt alvast vooruit naar volgend seizoen. De Bredanaars hebben hun ogen daarbij laten vallen op Seuntjens, die in zijn jongere jaren al in 130 wedstrijden het shirt van NAC droeg.

NAC ziet in Seuntjens een uitstekende versterking voor de voorhoede. De 31-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder kan op meerdere posities uit de voeten en dat biedt NAC de nodige mogelijkheden. NAC kan een extra kwaliteitsimpuls goed gebruiken in de jacht op promotie of strijd tegen degradatie.

De eerste contacten tussen NAC en Seuntjens' en zijn entourage hebben inmiddels plaatsgevonden. De mensen om Seuntjens heen melden tegenover het AD dat Seuntjens een positief onderhoud heeft gehad met technisch directeur Peter Maas van NAC.

Seuntjens heeft een aflopend contract bij RKC, dat in een hevige degradatiestrijd is verwikkeld. Dat Seuntjens interesse heeft in een terugkeer, mag geen verrassing heten. Tijdens de winterse transferperiode nam Seuntjens zelf contact op met NAC, nadat zijn contract bij FC Utrecht was ontbonden.

Destijds kwam het niet van een samenwerking, omdat Seuntjens opteerde voor een terugkeer bij een andere ex-werkgever: RKC. De Waalwijkers staan momenteel vijftiende, wat aan het einde van de rit genoeg is voor handhaving in de Eredivisie. Het gat met nummer zestien Excelsior bedraagt echter slechts twee punten, terwijl FC Volendam, dat vijf punten minder heeft, vorig weekend een cruciale zege boekte op uitgerekend RKC (3-2).

Naast Seuntjens keert ook Ömer Bayram mogelijk terug bij NAC. De voormalig Turks international wil zich settelen in zijn geboorteplaats Breda. De 32-jarige Bayram wil zijn club helpen in de jacht op de Eredivisie. In januari was Bayram al dicht bij een terugkeer naar NAC, maar toen wilde Eyüpspor niet meewerken. Net als Seuntjens is Bayram aan het einde van het seizoen transfervrij.

