Mats Deijl schiet Go Ahead Eagles in minuut 90+9 naast AZ: verlenging in finale TOTO KNVB Beker

AZ en Go Ahead Eagles gaan verlengen in de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip. Door een benutte penalty van Troy Parrott leek AZ er lange tijd met de zege vandoor te gaan, maar diep in de blessuretijd maakte Mats Deijl uit eveneens een strafschop de gelijkmaker: 1-1.

Voor AZ was het de achtste bekerfinale in de clubgeschiedenis. Van de voorgaande zeven wonnen de Alkmaarders er vier: voor het laatst in 2013. Maandag moest de ploeg van trainer Maarten Martens het stellen zonder Jordy Clasie, die net niet op tijd hersteld bleek te zijn van zijn blessure. Wel was er een basisplaats voor onder meer Sven Mijnans, Kees Smit en Ernest Poku.

Aan de kant van Go Ahead Eagles waren er geen verrassingen in de basiself. Ook Mathis Suray stond gewoon aan de aftrap. De Belg leek vorige week even de finale te moeten missen na een rode kaart tegen NAC Breda (1-1), maar na inmenging van de VAR werd die kaart tot zijn opluchting omgezet in een gele.

Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam. In de achtste minuut viel de eerste echte kans te noteren: David Møller Wolfe kreeg alle ruimte om op te stomen en uit te halen, waarna doelman Jari De Busser ternauwernood redding kon brengen. Via pogingen van Oliver Antman (naast) en Milan Smit (over) liet ook Go Ahead zich daarna zien.

De grootste kans van de eerste helft volgde in de twintigste minuut. Vanaf de hoek van het strafschopgebied draaide Parrott de bal richting de verre kruising, maar met een prachtige redding tikte De Busser de bal tegen de paal aan.

Ook daarna kregen beide ploegen nog wat mogelijkheden op de openingstreffer. Ernest Poku schoot van afstand naast, Rome-Jayden Owusu-Oduro keerde een inzet van Victor Edvardsen van dichtbij, Peer Koopmeiners schoot over en vlak voor rust kon Milan Smit net niet bij een hoge voorzet van Evert Linthorst komen.

Al heel vroeg in de tweede helft kreeg AZ een penalty. Joris Kramer beging met een hoog been een overtreding op Poku, en na inmenging van VAR Rob Dieperink besloot scheidsrechter Danny Makkelie de bal op de stip te leggen. De zwak genomen strafschop van Parrott werd echter gekeerd door De Busser. Suray bleek echter te vroeg te zijn ingelopen, waardoor de penalty opnieuw moest worden genomen. Deze keer scoorde Parrott wél: 1-0 voor AZ.

Go Ahead moest vanaf dat moment, maar het had moeite om echt grote kansen te creëren. Antman probeerde het van afstand, maar zag zijn inzet voorlangs gaan. Ook een soort scrimmage na een corner leverde niks op, en na terugleggen van Edvardsen schoot invaller Søren Tengstedt de bal in kansrijke positie in het zijnet.

Nadat Mexx Meerdink mede dankzij De Busser aan de andere kant van het veld had nagelaten het duel definitief te beslissen, kreeg Go Ahead diep in de blessuretijd nog een grote kans. Oscar Pettersson zag zijn inzet echter knap gekeerd worden door Owusu-Oduro. AZ leek de winst zo goed als binnen te hebben, maar vlak voor tijd kreeg Go Ahead een penalty na hands van Koopmeiners. Deijl bleef koel en scoorde: 1-1, en dus verlenging.