Rafael van der Vaart baalt: 'De kwaliteit druipt er vanaf, maar het komt er niet uit...'

Mats Deijl vindt het moeilijk om Noa Lang te verdedigen, zo heeft hij maandagavond prijsgegeven bij Rondo van Ziggo Sport. De rechtsachter van Go Ahead Eagles stond dit seizoen al drie keer als directe tegenstander tegenover de buitenspeler van PSV.



“Heel moeilijk was het om tegen hem te spelen”, steekt Deijl van wal. “Hij gaat in zijn aanname gelijk vooruit om een actie te maken, en voor een back is dat het meest vervelende wat er is.”



“Je probeert enigszins de binnenkant af te dekken zodat hij niet met rechts kan schieten. Laat hem maar buitenom gaan en die voorzet geven, maar dat lukt niet altijd, want hij heeft hele snelle voeten”, besluit Lang.



Theo Janssen is onder de indruk van het antwoord van de aanvoerder van Go Ahead Eagles. “Ik vind het knap dat je daar over nadenkt. De meeste spelers gaan het veld in en hebben geen idee wat ze gaan doen”, stelt de voormalig middenvelder.



Rafael van der Vaart wil vervolgens nog even iets zeggen over Lang. “De kwaliteit druipt er vanaf, maar het komt er maar niet uit… Het is zo zonde. Als ik hem dan zie in de Champions League tegen Juventus, dan staat hij ineens wel op.”



Lang kwam dit seizoen tot veertig wedstrijden namens de Eindhovenaren. De voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente wist daarin elf doelpunten te maken en twaalf assists te geven.



De 25-jarige aanvaller scoorde in het Eredivisieduel met Go Ahead nog wel, maar het mocht niet baten. PSV verloor die wedstrijd op de Adelaarshorst met 3-2.