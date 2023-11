Matig spelend Fenerbahçe loopt tegen eerste Europese nederlaag aan

Donderdag, 9 november 2023 om 22:54 • Lars Capiau • Laatste update: 23:18

Fenerbahçe heeft donderdagavond een vervelende nederlaag geleden in de Conference League. Op bezoek bij PFK Ludogorets verloor de ploeg met 2-0. Na drie overwinningen in de groepsfase betekent de verliespartij het eerste puntenverlies voor de Gele Kanaries in Europees verband.

Bij Fenerbahçe kregen ex-Eredivisionisten Dusan Tadic, Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu een basisplaats van trainer Ismail Kartal. Sebastian Szymanski moest genoegen nemen met een reserverol. Bij Ludogorets speelde ex-AZ’er Aslak Witry negentig minuten mee.

De Turkse ploeg had in het eerste bedrijf de bal, maar wist feitelijk geen enkele fatsoenlijke kans te creëren. Ook Ludogorets speelde weinig klaar, maar kwam door een wonderschone treffer toch op voorsprong.

Jakub Piotrowski haalde van een meter of 25 uit en deed dat niet zomaar. De bal vloog voortreffelijk in de rechterbovenhoek, waar Dominik Livakovic in het doel aan de grond genageld stond: 1-0.

Fenerbahçe kwam in het tweede bedrijf ietsjes beter voor de dag. Het leverde een serieuze poging op voor de Turken. Een schot van Michy Batshuayi vloog echter over het doel.

Verder creëerde de matig spelende Turkse ploeg geen echte mogelijkheid op een doelpunt meer. Tekenend was het uiteindelijke aantal schoten op doel voor Fenerbahçe: één. In de blessuretijd werd het nog erger: invaller Rwan Seco maakte er 2-0 van.

De nederlaag betekent nog geen man overboord voor Fenerbahçe, maar de situatie wordt wel iets penibeler. Het staat met negen punten nog steeds bovenaan in Groep H, maar FC Nordsjaelland en Ludogorets ruiken bloed en volgen op respectievelijk zeven en zes punten.