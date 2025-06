Mathys Tel maakt toptransfer voor 35 miljoen euro

Tottenham Hotspur staat op het punt Mathys Tel definitief over te nemen van Bayern München. Volgens Sky-journalist Florian Plettenberg is de deal in de afrondende fase en betaalt Spurs een transfersom van 35 miljoen euro, bovenop de 10 miljoen euro die al eerder werd afgetikt voor zijn huurperiode. Tel gaat een langlopend contract ondertekenen in Londen.

De twintigjarige aanvaller werd afgelopen winter gehuurd van Bayern en kwam in de tweede seizoenshelft twintig keer in actie voor Tottenham. Hij scoorde daarin drie keer en had een aandeel in de winst van de Europa League. De competitiecampagne verliep echter dramatisch voor de Londenaren, die op een teleurstellende zeventiende plek eindigden.

De Franse jeugdinternational begon zijn avontuur bij Spurs na een verrassende draai: hij had in eerste instantie een overstap geweigerd. Toch kwam de deal tot stand en groeide Tel langzaam in het elftal. Zijn performances hebben geleid tot hernieuwd vertrouwen bij de club, die hem nu dus definitief wil vastleggen.

Volgens BILD en Sky Sports heeft Bayern München ingestemd met een vaste transfersom van 35 miljoen euro, exclusief de eerder betaalde huurvergoeding. Tottenham wilde aanvankelijk de koopoptie van 50 miljoen euro niet activeren, maar heeft door stevig onderhandelen de prijs weten te drukken.

Een belangrijk detail is de aanstelling van Thomas Frank als nieuwe manager van Spurs. Hij zou intern aangegeven hebben Tel graag te willen behouden en ziet toekomst in de veelzijdige aanvaller. Daarmee lijkt de jonge Fransman ook na het vertrek van Ange Postecoglou verzekerd van speelminuten.

Bayern-directeur Max Eberl bevestigde onlangs al dat de clubs met elkaar in gesprek zijn. “Mathys wilde graag minuten maken en is daarom naar Tottenham gegaan. We zijn in gesprek met Spurs. Dat is geen geheim”, aldus Eberl in gesprek met Abendzeitung München.

Bij Bayern kwam Tel dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Hij werd gezien als een van de grootste Franse talenten van zijn lichting, maar kon in München de verwachtingen nog niet volledig inlossen. Zijn contract liep tot medio 2027, maar een vertrek hing al langer in de lucht.