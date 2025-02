Mathys Tel draait bij en verlaat Bayern München na weigeren deal van 60 miljoen alsnog

Mathys Tel heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Bayern München gespeeld. Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt maandag via X dat de negentienjarige aanvaller het seizoen op huurbasis afmaakt bij Tottenham Hotspur. Er is door de Londenaren geen koopoptie bedongen in de huurovereenkomst.

Bayern gaat dus mee in de wens van de jonge Fransman om tijdelijk naar de Premier League te verhuizen. Tel is met zaakwaarnemer Gadiri Camara onderweg naar Noord-Londen om de winterse huurdeal helemaal rond te maken.

Sky Deutschland meldde eerder nog dat Bayern en Tottenham tot een akkoord waren gekomen over een huurtransfer met een koopoptie van zestig miljoen euro. Tel zag dat niet zitten, maar lijkt nu van gedachten veranderd te zijn en alsnog voor de middenmoter in Engeland te kiezen.

Naar verluidt heeft Tel lang gesproken met manager Ange Postecoglou, waardoor hij nu wél heil ziet in een avontuur in Londen. Tottenham neemt het volledige salaris over van Bayern gedurende de huurperiode.

Tottenham slaat met de naderende komst van de aanvaller een grote slag. Tel werd namelijk ook begeerd door Arsenal, Manchester United, Chelsea en Aston Villa.

De kersverse aanwinst van The Spurs, die zondag tegen Brentford (0-2) eindelijk een keer wonnen in de Premier League, maakt mogelijk donderdag al zijn debuut. Tottenham staat dan tegenover Liverpool in de return in de halve finale van de EFL Cup. De Londenaren wonnen het eerste duel met 1-0.

Tel staat bij Bayern nog ruim vier seizoenen onder contract. Mede door de forse concurrentiestrijd voorin moet hij in Zuid-Duitsland genoegen nemen met een rol als reserve. Verdeeld over veertien wedstrijden in alle competities kwam de vertrekkende linksbuiten tot 458 minuten.