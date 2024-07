Mathew Ryan tekent na vertrek bij AZ voor Italiaanse topclub

Mathew Ryan tekent na vertrek bij AZ voor AS Roma en krijgt torenhoog rugnummer toebedeeld

Mathew Ryan is officieel speler van AS Roma. De Australische goalie, die besloot zijn aflopende contract bij AZ niet te verlengen, tekent voor één seizoen met de optie op twee extra seizoenen in de Italiaanse hoofdstad. Ryan krijgt rugnummer 98 toebedeeld.

Dat Ryan aan de slag gaat bij Roma, komt niet als een verrassing. Onlangs meldde journalist Gianluca Di Marzio al dat de deal nagenoeg rond was. Ryan had ook de optie om net als Kenzo Goudmijn AZ te verlaten voor Derby County, maar de routinier (32) kiest voor zijn eerste avontuur in Italië.

In eerste instantie leek het erop dat Ryan langer bij AZ zou blijven. De 92-voudig international van the Socceroos ging het gesprek aan met de Alkmaarders, die hem meerdere aanbiedingen deden. Ryan liet echter meerdere deadlines aan zich voorbijgaan en uiteindelijk besloot directeur Max Huiberts de gesprekken te staken en in zee te gaan met Jeroen Zoet.

“Ik ben erg blij dat ik hier ben”, vertelt Ryan in een videobericht op de clubkanalen van Roma. “Ik wil de club en de eigenaren bedanken dat ik hier mag zijn. Ik heb de support van de fans nu al gevoeld en ik kan niet wachten om dat meer en meer te ervaren.”

Ryan is te spreken over trainer Daniele De Rossi, die in het midden van vorig seizoen instapte als interim-trainer en inmiddels op permanente basis is aangesteld in Stadio Olimpico. “Hij heeft het tot nu toe erg goed gedaan. Hij heeft het erg goed gedaan in Europa en het team naar de halve finale gebracht.” In die halve finale, van de Europa League, ging het nipt mis tegen Bayer Leverkusen.

“Je kan zien dat hij een manager is die een grootse carrière tegemoet gaat. Ik kijk ernaar uit om hem en het team te helpen onze doelen voor dit seizoen te bereiken.” Ryan heeft hoge verwachtingen van de Serie A. “Het is een nogal tactische competitie. De beste teams spelen in Italië en doen mee om de Europese prijzen. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring mee te nemen naar Roma.”

Ryan kent een rijk verleden in Europa. In 2013 kwam hij terecht bij Club Brugge, dat twee jaar later zeven miljoen euro aan hem verdiende bij zijn transfer naar Valencia. Via Racing Genk, Brighton & Hove Albion, Arsenal, Real Sociedad en FC Kopenhagen belandde hij in januari 2023 bij AZ. Na 64 wedstrijden in Alkmaarse dienst leidt zijn weg hem nu naar Rome, waar hij tweede doelman wordt achter Mile Svilar.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties