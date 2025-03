Matchwinner Panama rent direct na winnende goal naar Thierry Henry en schreeuwt dan vier woorden

Heerlijke beelden uit de Verenigde Staten, waar Cecílio Waterman in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) een geweldig moment meemaakte. De 33-jarige spits van Panama schoot zijn land in de 94ste minuut naar de overwinning tegen Amerika en stond daarna oog in oog met zijn idool Thierry Henry.

Panama won tegen de verhoudingen in van Team USA, dat de betere ploeg was in het SoFi Stadium in Inglewood, Californië. De ploeg van Mauricio Pochettino wist twaalf schoten (waarvan vijf op doel) te noteren, terwijl Panama slechts drie kansen creëerde. De goal van Waterman was de enige poging tussen de palen van de uitploeg.

Waterman sprong na zijn winnende treffer direct over de reclameborden om naar Henry te gaan, die aan de desk van CBS Sports zat om de wedstrijd te analyseren. Daar schreeuwde Waterman: ‘You are my idol, you are my idol!’

De matchwinner gaf zijn gesigneerde shirt na de wedstrijd aan Henry. De Franse legende gaf aan dat hij hem een van zijn Arsenal-shirts zal sturen.