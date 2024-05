Masterclass van Griezmann levert Atlético Madrid een Champions League-ticket op

Atlético Madrid heeft zich verzekerd van een nieuw ticket voor deelname aan de Champions League. Het elftal van Diego Simeone had dankzij een masterclass van Antoine Griezmann geen kind aan Getafe. De sterspeler van Atlético scoorde drie keer: 0-3. De Madrilenen eindigen daardoor sowieso bij de eerste vier in LaLiga. Daarvoor was de zege eigenlijk niet eens nodig, omdat Athletic Club gelijktijdig verloor van Celta de Vigo (2-1). Getafe staat overigens tiende.

Memphis Depay viel in de 87ste minuut in bij de publiekswissel voor Griezmann. Bij Getafe speelde Manchester United-huurling Mason Greenwood als gewoonlijk de volledige wedstrijd.

Een heerlijke pass van Rodrigo de Paul was in de 27ste minuut de aanleiding voor de openingstreffer. Griezmann controleerde de bal met de punt van de schoen en kon die vervolgens langs de uitgekomen doelman David Soria schieten.

Korte tijd later schoot Greenwood hard tegen de lat, pech dus voor de sterspeler van Getafe. Een buitenspelgoal van Ángel Correa werd afgekeurd, maar Atlético kwam kort voor rust toch op 0-2.

De voorzet van Correa in de 42ste minuut was eigenlijk bedoeld voor Samuel Lino, die net tekort kwam, waarna Griezmann vanuit een hele lastige hoek alsnog raak schoot. De Fransman kreeg daarbij wat hulp van Soria, die de bal had kunnen hebben.

Griezmann voltooide zijn hattrick in de 51ste minuut. De aanvaller werd handig bediend door een steekbal van Lino en tikte de bal tussen de benen van Soria door in het doel: 0-3.

Goaaaaaal Atletiiii ?? De credits gaan naar De Paul, maar het is Griezmann die Atlético Madrid op voorsprong zet: 1-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #GetafeAtleti pic.twitter.com/Q1T9pqti1p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 15, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties