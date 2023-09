Massale vechtpartijen tijdens en na afloop van FC Utrecht - Feyenoord

Zondag, 3 september 2023 om 16:05 • Laatste update: 16:13

Na afloop van het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord (1-5) zijn er massale vechtpartijen uitgebroken tussen supporters van beide clubs. Het X-account VoetbalUltras meldt dat Feyenoord-supporters zijn uitgebroken uit het uitsupportersgedeelte in Stadion Galgenwaard. Op beelden is te zien dat de aanhang van de Rotterdammers het nodige sloopt, waarna zij tussen de supporters van de thuisploeg belanden.

Al tijdens de wedstrijd ging het flink mis. Zo is te zien dat fans op de hoofdtribune met elkaar in gevecht raken. Enkele stewards lijken erin te zijn geslaagd dat opstootje te sussen, al was dat niet het enige incident tijdens het duel. Volgens VoetbalUltras werd een FC Utrecht-supporter door de Feyenoord-aanhang het uitvak in gesleurd, waarop die persoon de nodige verwondingen opliep. Zo is op een vervaagde foto te zien dat diegene bloed aan zijn gezicht heeft en wordt beschermd door stewards.

Bij het verlaten van het stadion breken er in de gangen van Stadion Galgenwaard al massale vechtpartijen uit. Op weer andere beelden van het account is te zien dat er supporters wegrennen bij het uitvak, nadat er rondom de uitgang van het uitvak tegen deuren wordt getrapt. Daarvoor wordt duidelijk dat Feyenoord-supporters succesvol de deur tussen de uitgang van het stadion en het het gebied bij de Utrecht-supporters open forceerden.

Te zien is hoe Feyenoorders daarna massaal richting het gebied rennen waar de supporters van FC Utrecht zich bevinden. Vlak boven het gebied met Feyenoord-supporters is een Utrecht-supporter door de sluis gezakt bij een van de ingangen, waardoor die persoon midden tussen de Feyenoord-fans terechtkwam. Ook zou een andere Utrecht-supporter door Feyenoord-fans volledig gestript zijn van zijn kleding.

Another video of the troubles after FC Utrecht v Feyenoord this afternoon ???????? pic.twitter.com/cqSXyQsLj3 — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) September 3, 2023

Confrontatie tussen FC Utrecht-supporters en Feyenoord-supporters na de wedstrijd. #UTRFEY pic.twitter.com/yLPOEj0Qzc — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023

Feyenoord-supporters zijn zojuist uitgebroken uit het uitsupportersgedeelte in Utrecht. #UTRFEY pic.twitter.com/1uf7csGgOc — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023

Video: Ook op verschillende plekken binnen het stadion zijn er opstootjes tussen Feyenoord-supporters en Utrecht-supporters. Foto: FC Utrecht-supporter die door Feyenoord-supporters het uitvak werd ingetrokken. #UTRFEY pic.twitter.com/sDDk1lDjmM — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023

Utrecht-supporter zakt door de sluis en komt midden tussen de Feyenoord-supporters terecht. #UTRFEY pic.twitter.com/lYiejvxtGh — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023

Schermutselingen op het thuisvak in de Galgenwaard tussen FC Utrecht-supporters en Feyenoord-supporters. #UTRFEY Video: GruppaOF pic.twitter.com/bSrFxAD1m0 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023

Utrecht-supporter volledig gestript van zijn kleding door Feyenoord-supporters tijdens de vechtpartij vanmiddag. #UTRFEY pic.twitter.com/mUybYDwLaH — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 3, 2023