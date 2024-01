Massale fluitconcerten tijdens minuut stilte voor Beckenbauer; Kroos ook mikpunt

Voor aanvang van de wedstrijd tussen Real Madrid en Atlético Madrid hebben fans door de minuut stilte voor Franz Beckenbauer heen gefloten. Dat gebeurde woensdag in de Saudische hoofdstad Riyad voor aanvang van het Supercopa-duel tussen de twee grootmachten.

Beckenbauer overleed zondag op 78-jarige leeftijd, zo maakte de familie van het Duitse voetbalicoon bekend aan persbureau DPA. De voormalig verdediger gidste zijn land naar de wereldtitel in 1974 en staat bekend als één van de allergrootste voetballers ooit.

Het was woensdag dan ook de bedoeling dat Beckenbauer geëerd zou worden voor aanvang van het duel tussen Real en Atlético. Het moment verliep echter niet zoals gedacht. Gedurende het stiltemoment werd er veelvuldig gefloten.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madridpic.twitter.com/rf3GmD2mnO — Total Football (@TotalFootbol) January 10, 2024

Het Spaanse medium Cadena SER sprak na afloop met een lokale journalist, die verklaart dat het gefluit helemaal niets met Beckenbauer te maken heeft. Het gaat om cultuurverschillen, zo geeft hij aan. "Het is een gewoonte of traditie in Saudi-Arabië (dat er gefloten wordt, red.). Het wordt afgekeurd om hier een minuut stilte te houden."

Real-middenvelder Toni Kroos, die halverwege de tweede helft inviel voor Luka Modric, kreeg tijdens de wedstrijd constant fluitconcerten over zich heen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat te maken te maken met een reactie die de Duitser plaatste onder een nieuwsbericht vorig jaar zomer. Daarin meldde Fabrizio Romano dat de transfer van de 21-jarige Gabri Veiga van Celta de Vigo naar Al-Ahli een 'done deal' was. Kroos reageerde daar met één woord op: "Gênant".

Kroos liet na de wedstrijd op cynische wijze van zich horen. "Dat was leuk vandaag! Geweldig publiek!", schreef hij, gevolgd door een emoji met hartenogen. Onder zijn bericht zijn er verschillende reacties te lezen. Kroos wordt enerzijds gesteund, anderzijds wordt hem onder meer een gebrek aan respect voor Saudi-Arabië verweten.

Kroos stapte overigens wel als winnaar van het veld. Na een thriller van een wedstrijd tegen Atlético stond het na negentig minuten gelijk (3-3). In de verlenging schoten Joselu en Brahim Díaz Real naar de finale van de Supercopa. Daarin neemt de ploeg van Carlo Ancelotti het zondag op tegen FC Barcelona of Osasuna. Die ploegen vechten donderdag hun halve finale uit.

That was fun today! Amazing crowd?? — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

