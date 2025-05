Mason Mount spreekt met Wytse van der Goot over Vitesse na Manchester United - Athletic Club

Mason Mount kroonde zich donderdagavond tot Man van de Wedstrijd in het Europa League-duel tussen Manchester United en Athletic Club. De Engelsman maakte twee prachtige doelpunten en sprak na afloop met Wytse van der Goot over onder meer Vitesse.



Mount kwakkelde dit seizoen veelvuldig met blessureleed. De middenvelder kwam dit seizoen pas 22 keer in actie voor Manchester United en moest het veelal doen met invalbeurten.



Donderdag beleefde hij echter een droomavond. De 26-jarige Brit kwam in het tweede bedrijf binnen de lijnen, maakte op schitterende wijze de 1-1 en schoot in blessuretijd van heel ver de bal met zijn verkeerde been in een leeg doel: 4-1.



Na afloop van de halve finale sprak Mount met Ziggo Sport-verslaggever Van der Goot. “Een geweldige avond voor de club. We wilden dolgraag in de finale komen, niet alles ging vanzelf, maar we hebben karakter en persoonlijkheid getoond in dit toernooi.”



Van der Groot vraagt de ster van de avond welk doelpunt hij het mooist vond. “Ik heb ze nog niet teruggezien, maar de eerste vond ik wel lekker. Er was weinig ruimte in de zestien, dus ik zocht een metertje en maakte goed af”, aldus Mount.



“Er komt nog een hele belangrijke wedstrijd aan. We willen die trofee heel graag winnen. Het is een heel moeilijk seizoen, niet alleen voor mij maar voor het hele team, toch zullen we het sterk moeten afmaken”, besluit Mount.



Van der Goot sluit het interview af met een compliment: “Niet gek voor de Vitesse-speler van het jaar 2018”. Mount kon de opmerking over zijn voormalig werkgever wel waarderen. “Geweldige club. Ik heb daar een heerlijke tijd gehad.”