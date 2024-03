Mason Greenwood wil weer interlands spelen, maar niet voor Engeland

Mason Greenwood heeft onlangs een gesprek gehad met Heimir Hallgrimsson, zo bevestigt de bondscoach van Jamaica tegen sportkrant The Athletic. De speler ligt na een vermeende mishandeling- en aanrandingszaak onder vuur in Engeland en denkt er nadrukkelijk over na om zijn interlandcarrière bij het Caribische eiland nieuw leven in te blazen.

In oktober schreef The Athletic al over de mogelijkheid voor Greenwood om voor Jamaica uit te komen. Zijn vader, Andrew Greenwood, is van Jamaicaanse komaf en dat maakt Greenwood dus verkiesbaar voor de the Reggae Boyz.

De 22-jarige aanvaller van Getafe CF maakte in september 2020 zijn debuut voor Engeland, maar na zijn debuut kwam hij niet meer in actie voor the Three Lions. Dit maakt dat Greenwood nog van land mag veranderen.

Volgens de FIFA-reglementen mag een speler onder 21 jaar nog van land veranderen als hij minder dan drie wedstrijden voor zijn oorspronkelijke land uitkwam en dat de laatste opwachting minimaal drie jaar geleden is.

“Ik vind het niet fijn om te praten over ‘wat-als scenario’s’, maar de situatie van Greenwood gaat zeker door ons hoofd. Ik zou hem, net als iedere coach, ontzettend graag in mijn team willen hebben, maar de keuze is aan de speler”, vertelde bondscoach Hallgrimsson op een evenement voor de CONCACAF Nations League in Dallas.

Van Greenwood werd een hoop verwacht toen hij zich als een komeet ontwikkelde bij Manchester United. In januari 2022 kwam echter een einde aan die opmars. De Engelsman werd opgepakt op basis van drie beschuldigingen: poging tot verkrachting, mishandeling met lichamelijk letsel en dwingend gedrag bij zijn eigen vriendin. In februari 2023 werden de aanklachten ingetrokken.

Op de vraag of de rechtszaak van Greenwood invloed heeft op het selecteren van de aanvaller reageerde Hallgrimsson: “Dat is aan de bond. Een coach zou zich daarvoor niet hoeven te verantwoorden, want ik ben daar geen expert in. Ik kijk enkel naar de persoon en wat hij de afgelopen anderhalf jaar heeft moeten doorstaan op sociale media en in de pers is onvoorstelbaar.”

“Zijn zaak is geseponeerd dus het is niet aan mij of iemand anders om hem nog verder te beoordelen. Iedereen verdient een tweede kans”, voegt de IJslander toe.

Sinds deze zomer komt Greenwood uit voor de Spaanse middenmoter Getafe. Die club huurt hem van Manchester United nadat er voor de aanvaller geen toekomst was in de selectie van Erik ten Hag.

Getafe staat momenteel elfde in LaLiga. Met zes goals en vijf assists in 23 wedstrijden levert Greenwood dit seizoen een aanzienlijk aandeel in het succes. Afgelopen weekend was de buitenspeler nog belangrijk met een doelpunt tegen Las Palmas (3-3).

