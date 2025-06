Voorzitter Inter onthult wie Martínez keihard aanpakt na zeperd Inter op WK voor clubs

Lautaro Martínez baalt na de 0-2 nederlaag van Inter tegen Fluminense. De verliezend finalist van de Champions League strandt hierdoor in de achtste finale van het WK voor clubs, waar de Italiaanse grootmacht tot de favorieten voor de eindzege behoorde.

Martínez beleefde een frustrerende wedstrijd in het Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. De Argentijnse aanvaller raakte onder meer de paal en moest lijdzaam toezien hoe Fluminense er verrassend met de zege vandoor ging.

De spits van Inter kraakt na afloop in de mixed zone enkele harde noten over zijn falende ploeggenoten. ''Ik wil vechten voor de belangrijkste prijzen. Wie bij Inter wil blijven, prima, heel goed. Laten we dan samen vechten. Wie niet wil blijven, kan vertrekken.''

''We hebben spelers nodig die hier willen zijn. We dragen een belangrijk shirt. We hebben een topmentaliteit nodig. Ga anders alsjeblieft weg'', geeft de gefrustreerde Martínez mee aan zijn teamgenoten.

''Ik ga geen namen noemen. We zijn hier om alles te geven voor de club. Maar ik heb veel dingen gezien die me niet bevallen. Ik ben de aanvoerder, de leider van de groep, dus ik moet mijn mond opendoen'', zo verduidelijkt de aanvaller.

Diverse buitenlandse media denken dat Martínez zijn woede richt op Hakan Calhanoglu, die lijkt te azen op een transfer naar Galatasaray. De Turkse topclub moet tussen de 35 en 40 miljoen euro betalen voor de middenvelder die vanwege blessureleed ontbreekt op het WK voor clubs en vakantie viert.

Voorzitter Giuseppe Marotta weet wel zeker dat Martínez zich tot Calhanoglu richtte. ''Hij wilde het niet zeggen, maar het ging duidelijk over Hakan Calhanoglu. We zullen met Hakan praten. Als er voorwaarden zijn om uit elkaar te gaan, doen we dat zonder problemen'', zo klinkt het in de Italiaanse media.

Inter - Fluminense

Martínez buigt zich na zijn tirade over de wedstrijd in de achtste finale van het WK voor clubs. ''Het was warm en het veld was droog. We kwamen aan met wat mentale vermoeidheid en met spelers die afwezig waren.''

Martínez blaat flink van de uitschakeling en biedt zijn excuses aan richting de aanhang van Inter. ''Komend seizoen staan we er weer'', zo belooft de strijdvaardige spits.