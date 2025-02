Martijn Krabbendam onthult opmerkelijke reden waarom Ibrahim Osman ontbrak tijdens Klassieker: 'Kan gebeuren'

Ibrahim Osman ontbrak afgelopen zondag in de selectie van Feyenoord voor De Klassieker tegen Ajax. Niet een blessure of ziekte was de oorzaak daarvan, maar iets anders opmerkelijks.

De twintigjarige rechtsbuiten ontbrak plotseling in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk wat er met Osman aan de hand was. Dinsdagavond schept Martijn Krabbendam echter duidelijkheid in de Transfer Deadline Show van Voetbal International.

“Ik weet niet of Osman zich verslapen had, maar hij was te laat voor de bespreking voor die wedstrijd tegen Ajax”, aldus Krabbendam. “Daarom was hij ook niet mee.”

“Kan gebeuren. Het kan dat hij andere dingen te doen had”, gaat de journalist lachend verder. Volgens Krabbendam is Osman inmiddels wel weer in genade aangenomen.

Feyenoord verloor het duel met Ajax zondag op de valreep: 2-1. Brian Brobbey opende de score voor de Amsterdammers, waarna Quinten Timber halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker tekende. In de blessuretijd bepaalde Kenneth Taylor de eindstand op 2-1.

Woensdag neemt Feyenoord het op tegen PSV in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Voor die wedstrijd zit Osman ‘gewoon’ weer bij de selectie.

Feyenoord huurt de Ghanees dit seizoen van Brighton & Hove Albion. Aan het begin van het seizoen stond hij nog regelmatig in de basis, maar inmiddels krijgt Anis Hadj-Moussa vaak de voorkeur boven Osman. Laatstgenoemde kwam in twintig duels voor Feyenoord tot dusver tot drie goals en twee assists.