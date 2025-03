Martijn Krabbendam noemt 2 spelers die op de radar staan bij Feyenoord

Feyenoord is druk bezig met de selectie voor komend seizoen. Dat vertelt clubwatcher Martijn Krabbendam in het YouTube-item Rondje Eredivisie van Voetbal International. De journalist noemt daarbij twee spelers die belangstelling genieten van Feyenoord.

Sem Steijn, de topscorer van de Eredivisie, is de eerste naam die besproken wordt. “Ik denk dat Feyenoord wel een poging gaat ondernemen. En dat zeg ik niet voor niks”, begint de doorgaans goed ingevoerde Krabbendam.

“Ze zijn wel overtuigd bij Feyenoord. En als je het al drie jaar achter elkaar goed doet, is het ook geen toeval meer”, aldus Krabbendam, die gecharmeerd is van de 23-jarige aanvallende middenvelder van FC Twente.

Krabbendam denkt dat Steijn een goede toevoeging is voor Feyenoord. “Ik ben ervan overtuigd dat hij op alle niveaus kan scoren. Hij weet waar de bal valt, hij staat goed gepositioneerd. Dat kun je niet leren, dat heb je gewoon.”

Romulo

Volgens Krabbendam kijkt Feyenoord ook naar een nieuwe centrumspits. Braziliaan Romulo, spits van het Turkse Göztepe, is nadrukkelijk in beeld. “Feyenoord gaat nog steeds eens in de zoveel tijd naar Turkije om de banden warm te houden.”

Göztepe huurt de 23-jarige Romulo momenteel van Athletico Paranaense. Na dit seizoen wordt hij voor 2,5 miljoen euro definitief overgenomen.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Romulo op zo’n 7 miljoen euro. De rechtspoot was dit seizoen al elf keer trefzeker in de Süper Lig.