Martijn Kaars vernietigt Schalke 04 met vier (!) goals en is de nieuwe 2. Bundesliga-topscorer

De ongeslagen reeks van Schalke 04 is ten einde gekomen. Vijf wedstrijden lang incasseerde de ploeg van Kees van Wonderen geen nederlaag, maar daar kwam tegen FC Magdeburg verandering in: 2-5. Monnickendammer Martijn Kaars beleefde een absolute droomavond met vier (!) doelpunten in de Veltins Arena. Magdeburg klimt naar de tweede plaats en staat daarmee virtueel op een directe promotieplaats, al kan HSV de ploeg van Christian Titz dit weekend nog voorbij.

Kaars besloot Helmond Sport vorig jaar zomer te verlaten voor een avontuur in de 2. Bundesliga en die stap heeft voor alle partijen uitstekend uitgepakt. De 25-jarige spits opende de score na een klein half uur spelen. Livan Burcu stuurde Kaars de diepte in en zag de Nederlander met een fraai stiftje over doelman Justin Heekeren afronden: 0-1.

Kaars maakte in de blessuretijd van de eerste helft ook zijn tweede van de avond. Silas Gnaka nam een vrije trap snel, waardoor Kaars oog in oog met Heereken kwam te staan. Kaars koos voor een gedrukt schot en dat bleek een goede keuze: 0-2.

Tien minuten na rust completeerde Kaars zijn hattrick. Alexander Nollenberger gaf de bal scherp voor en zag Kaars al glijdend voor zijn hattrick tekenen. En daar bleef het niet bij.

Nadat Philipp Hercher (Magdeburg) en Adrian Gantenbein (Schalke) voor respectievelijk 0-4 en 1-4 hadden gezorgd, werd Kaars de diepte ingestuurd door Marcus Mathisen. De goaltjesdief omspeelde Heekeren en rondde voor de verandering een keer met links af: 1-5.

Zodoende staat Kaars na negentien 2. Bundesliga-duels op veertien treffers. Daarmee is het jeugdproduct van FC Volendam en Ajax op dit moment de topscorer op het tweede Duitse niveau. Moussa Sylla, ex- FC Utrecht en tegenwoordig in dienst van Schalke, volgt met dertien.

Het slotakkoord werd gespeeld door Janik Bachmann, al deed zijn treffer weinig af aan de pijnlijke avond voor Schalke: 2-5. De club uit Gelsenkirchen won voor zaterdag drie van zijn laatste vijf duels, dacht even aan promotie, maar blijft nu gedesillusioneerd steken op plek dertien.