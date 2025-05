Martijn Kaars mag hopen op een absolute droomtransfer. De 26-jarige spits van FC Magdeburg staat volgens BILD namelijk in de belangstelling van clubs uit de Bundesliga, Championship én Premier League. Kaars wil zelf dolgraag een stap hogerop maken, zo vertelt hij in gesprek met hetzelfde medium.

Kaars ruilde Helmond Sport vorig jaar zomer in voor Magdeburg, een club die uitkomt op het tweede niveau van Duitsland. Daar beleeft de spits een geweldig jaar: na 33 wedstrijden in alle competities staat de teller op 19 treffers en 6 assists.

Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Welke clubs precies belangstelling hebben wordt niet bekendgemaakt door BILD, dat de spits sprak over zijn jaar in Duitsland.

“Na een seizoen als dit op 26-jarige leeftijd is het logisch dat ik een volgende stap wil maken. Nu zou het juiste moment zijn, maar op dit moment weet ik nog niets. Ik wacht de zomer af”, aldus de Nederlander.

Magdeburg liep, ondanks het goede seizoen van Kaars, promotie naar de Bundesliga mis. “Het was erg emotioneel en moeilijk, maar de wedstrijd tegen Münster (0-5 verlies, red.) was nog moeilijker te verwerken. Het is jammer dat we het niet gehaald hebben.”

“Vooral in de laatste wedstrijden deden we niet genoeg op het veld. Nu komt er een thuiswedstrijd tegen Düsseldorf aan en daar willen we de drie punten pakken”, aldus de spits. Kaars ligt nog tot medio 2027 vast bij Magdeburg en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard.