Martha ‘makkelijk’ slachtoffer bij Ajax: ‘Dan had je hém niet mee moeten nemen’

De analisten van Voetbalpraat vragen zich af waarom Ar’jany Martha het kind van de rekening is geworden bij Ajax. Het twintigjarige talent uit Rotterdam behoort niet tot de wedstrijdselectie voor het uitduel met FK Bodø/Glimt, omdat trainer John van ’t Schip van mening is dat de linksback de afgelopen tijd te weinig heeft gepresteerd. Volgens Kees Kwakman had de leidsman in een eerder stadium ook spelers met meer ervaring kunnen slachtofferen, bijvoorbeeld Borna Sosa.

De woorden van Van ’t Schip over Martha tijdens de voorbereidende persconferentie waren kraakhelder. “We zitten bij een profclub. Het is niet zo dat je bij een liefdadigheidsinstelling zit, dat je maar meegenomen wordt omdat je... Nee, je moet ook presteren. Je moet ook goed spelen, en dat deed hij duidelijk niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het gaat er ook om: hoe sta je in het veld?”, ging Van ’t Schip verder. “Dat was niet goed genoeg. Het is niet zo dat we voelden dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat.”

Makkelijk slachtoffer

-analist Kees Luijckx vindt de keuze van Van ’t Schip verdacht. “Ik heb er meer op het veld zien staan bij Ajax de laatste weken en ik heb het idee dat hij de makkelijkste pakt als voorbeeld. Dat gevoel krijg ik erbij. Ik denk echt dat dat het is.”

De aanwezige analisten vragen zich af of de aanpak van Van ’t Schip gaat werken. “De spelers prikken hier doorheen, door dit soort trucs. Dit soort dingen zijn ontwrichtend voor een selectie”, concludeert Luijckx. Kwakman sluit zich daarbij aan. “Ik heb niet het idee dat de selectie denkt: pfoeh. Dan had Van ’t Schip na Go Ahead Eagles-uit bijvoorbeeld een Sosa niet mee moeten nemen door de manier waarop hij aan het sjokken was.”

Kwakman is verder echter niet onder de indruk van Martha. “Hij viel heel slecht in als rechtsbuiten. Ik heb het idee dat het nog een jeugdspeler is. Hij is zo dun en fysiek nog helemaal niet klaar.” Toch zag Kwakman niet dat Martha er niet vol voor ging tegen NEC (2-2). “Dat vond ik wel meevallen, op één moment met die grote kans voor Calvin Verdonk na. Misschien dat ze dat als voorbeeld hebben genomen.”

“Bij hem heb ik gewoon het idee dat het nog niet goed genoeg is voor Ajax 1, op dit moment”, herhaalt Kwakman zijn oordeel. “Het is gewoon veel te licht allemaal, maar ik zag hem niet anders voetballen dan dat hij die weken daarvoor deed.”

Luijckx denkt dat Van ’t Schip zichzelf aan het redden is. “Hij gaat zich verschuilen achter zijn spelersgroep. Anders kan ik het niet zien...” Volgens de analist is dit niet de manier. “Je bent trainer en moet altijd je spelers beschermen. Wat er ook gebeurt. Anders ben je niet geschikt om trainer te zijn.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties