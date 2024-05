Marten de Roon wegens blessure definitief niet mee naar het EK met Oranje

Bondscoach Ronald Koeman kan deze zomer tijdens het EK definitief niet beschikken over Marten de Roon, die twee weken geleden geblesseerd raakte in het duel tussen Atalanta en Juventus om de Coppa Italia. Dat nieuws bevestigt de KNVB maandagmiddag.

De 42-voudig international van Oranje is niet op tijd hersteld voor het EK en dus zal Koeman op zoek moeten naar een alternatief. De bondscoach maakt woensdagmiddag de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal bekend.

De Roon moest wegens zijn blessure ook de gewonnen Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen aan zich voorbij laten gaan. Atalanta won dat duel met 3-0 dankzij een hattrick van Ademola Lookman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik kan mij geen week in mijn carrière of leven herinneren die zoveel ups and downs heeft gehad”, schrijft De Roon maandag op X. “We verloren de Coppa Italia en ik kon niet spelen in de Europa League-finale, die we wel wonnen.”

“In die laatste euforische stemming heb ik veel tijd doorgebracht met de medische staf: het blijkt dat ik niet deel kan nemen aan het EK”, aldus de middenvelder. "Ik zal hier overheen komen."

"Ik zal het team en mijn vrienden gaan aanmoedigen als een supporter, maar voor nu is het een hele zware dag. Hup Holland, hup", zegt De Roon.

Het aankomende EK zou het derde eindtoernooi uit de carrière van De Roon worden. De rechtspoot was ook onderdeel van de Oranje-selectie tijdens het EK van 2021 en het WK van 2022. Daar maakte hij respectievelijk drie en vijf keer zijn opwachting.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties