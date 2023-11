Marseille neemt opnieuw afscheid van kopstuk in aanloop naar duel met Ajax

Donderdag, 23 november 2023 om 16:44 • Laatste update: 16:51

Olympique Marseille heeft afscheid genomen van sportief directeur David Friio, zo melden de Fransen via de officiële kanalen. Het vijftigjarige directielid is het zoveelste kopstuk dat dit seizoen is vertrokken. Ex-trainer Marcelino stapte daags voor het heenduel met Ajax in september al op. Hij werd vervangen door Gennaro Gattuso.

Waarom Friio vertrekt bij Marseille wordt niet bekendgemaakt door de club. “In onderling overleg is besloten om uit elkaar te gaan. De club wil David bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel succes in de toekomst”, valt te lezen in de verklaring.

Javier Ribalta vertrok halverwege oktober als technisch directeur bij de club, terwijl het voltallige bestuur een maand eerder een (tijdelijke) stap terug deed.

Dat kwam door verschillende dreigementen vanuit supportersgroepen. Dat was ook een van de redenen waarom Marcelino opstapte.

Ook op sportief vlak kent Marseille een moeizaam seizoen. Slechts drie van de laatste twaalf wedstrijden werden gewonnen, waardoor L’OM op de tiende plaats staat in de Ligue 1. De Fransen staan slechts twee punten boven plek zestien, wat aan het einde van het seizoen play-offs om degradatie betekent.

In de Europa League gaat het de ploeg van Gattuso een stuk beter af. Marseille staat na vier wedstrijden op de eerste plaats, op één punt afstand van nummer twee Brighton & Hove Albion.

Over exact een week is Ajax te gast in het Stade Vélodrome, waarbij de Amsterdammers moeten winnen om nog te mogen hopen op de tweede plaats in de groep. Zoals bekend mogen er geen supporters van Ajax mee naar Marseille.