Marseille-fan bewusteloos geslagen vlak bij Johan Cruijff ArenA

Donderdag, 21 september 2023 om 20:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:52

De gemoederen lopen al ruim voordat Ajax - Olympique Marseille begint hoog op rond de Johan Cruijff ArenA. Op beelden is te zien hoe de meegereisde fans voor onrust zorgen en met Amsterdamse supporters op de vuist gaan. Naar verluidt is er een Fransman bewusteloos geslagen. De rellen doen denken aan vorig jaar, toen zich een soortgelijke situatie voordeed rondom Olympique Marseille - Feyenoord.

In mei 2022 moest Feyenoord een 3-2 voorsprong verdedigen in de halve finale van de Conference League. In Marseille raakten de fans van beide clubs slaags. Het ergste gebeurde aan de vooravond van het duel, toen er vuurwerkgevechten plaatsvonden en messen werden getrokken. Feyenoord speelde een dag later met 0-0 gelijk.

Meerdere Marseille-fans zijn vandaag in Amsterdam aangevallen. Onder andere buiten het stadion, zoals te zien op de beelden en bij een treinstation. Hierbij is 1 Fransman bewusteloos geslagen. #AjaxOM #AJAOM pic.twitter.com/1zvcfPxRPV — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 21, 2023

Ook in Amsterdam gaat het er heftig aan toe. De sfeer was er al grimmig vanwege de crisis rond Ajax. De supporters eisen een vertrek van de raad van commissarissen (rvc) en lieten dat blijken middels een spandoek met de tekst 'Wij willen Ajax-DNA aan de top, rvc rot op'. Sven Mislintat, die onderzocht wordt op mogelijke belangenverstrengelingen bij de transfer van Borna Sosa, is er donderdag niet bij in de ArenA. Er is besloten hem tijdelijk niet aanwezig te laten zijn bij wedstrijden.