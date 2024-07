Marouan Azarkan verlaat FC Utrecht en gaat ruim 6.000 kilometer verderop tekenen

Marouan Azarkan heeft zo goed als zeker zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht gespeeld. Volgens Voetbal International gaat de 22-jarige buitenspeler een transfer maken naar Al-Nasr SC, een club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Alfred Schreuder is daar sinds eind vorig jaar hoofdtrainer.

Azarkan speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en werd tussen 2021 en 2023 verhuurd aan Excelsior. Een jaar geleden maakte hij voor 750.000 euro de overstap naar Utrecht.

Zijn periode in de Domstad verliep echter teleurstellend: hij kwam tot twintig officiële duels, waarin hij niet wist te scoren en slechts één assist gaf. Door een hoofd- en spierblessure miste hij een flink aantal wedstrijden afgelopen seizoen.

Hoewel hij nog tot medio 2027 vastligt bij Utrecht, gaat hij de club nu dus al verlaten. Volgens VI stond Utrecht open voor een vertrek van Azarkan, die meerdere opties in het binnen- en buitenland had.

Zijn keuze is uiteindelijk dus gevallen op Al-Nasr uit Dubai, waar Schreuder sinds november trainer is. Vorig jaar had Azarkan ook al de mogelijkheid om een transfer naar het Midden-Oosten te maken, maar toen maakte hij dus nog een andere beslissing.

Al-Nasr, dat overigens niet verward moet worden met het Al-Nassr uit Saudi-Arabië van Cristiano Ronaldo, eindigde afgelopen seizoen op de zesde plek in de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens De Telegraaf is met de transfer van Azarkan ongeveer één miljoen euro gemoeid. Daarmee maakt Utrecht een kleine winst op de aanvaller, daar hij vorig seizoen dus nog voor 750.000 euro werd gehaald.

