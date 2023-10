Marokko weet in oefenduel niet te winnen van Ivoorkust; Sébastien Haller scoort

Marokko heeft in een oefenduel gelijkgespeeld in en tegen Ivoorkust. In Abidjan scoorden beide landen één keer: 1-1. Sébastien Haller opende de score namens Ivoorkust aan het einde van de eerste helft, waarna Ayoub El Kaabi in de 81ste minuut voor de eindstand tekende. Komende dinsdag speelt Marokko de volgende interland: het kwalificatieduel voor de Afrika Cup, tegen Liberia.

Bijzonderheden:

Aan de kant van Ivoorkust was er een basisplaats voor twee voormalig Eredivisionisten: Ibrahim Sangaré en Haller. Marokko startte met Noussair Mazraoui in de basis, terwijl Hakim Ziyech, Ismael Saibari, Tarik Tissoudali en Oussama El Azzouzi allemaal op de bank begonnen.

Ivoorkust opende de score vlak voor rust uit een counter. De razendsnelle Jonathan Bamba ging er met de bal vandoor en stuurde Haller weg. De spits wipte de bal vervolgens kalm over de uitkomende Yassine Bounou heen: 1-0.

Die voorsprong hield Ivoorkust lang vast, maar vlak voor tijd werd het alsnog gelijk. Abakar Sylla onderschepte de bal in zijn eigen strafschopgebied, maar tikte hem ook te ver voor zich uit. El Kaabi was er vervolgens als de kippen bij om de eindstand op het bord te zetten: 1-1.

Ivoorkust – Marokko 1-1

45+3’ 1-0 Sébastien Haller (assist: Jonathan Bamba)

81’ 1-1 Ayoub El Kaabi