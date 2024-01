Marokko uitgeschakeld op Afrika Cup na negatieve hoofdrollen Mazraoui en Hakimi

Marokko is er niet in geslaagd zich bij de laatste acht op de Afrika Cup te voegen. De ploeg van bondscoach Walid Regragui verloor met 0-2 van Zuid-Afrika, dat het in de kwartfinale opneemt tegen Kaapverdië. Bij het eerste doelpunt speelde Noussair Mazraoui een negatieve hoofdrol door buitenspel op te heffen. Vijf minuten voor tijd knalde Achraf Hakimi een strafschop tegen de lat.

Grote tegenvaller voor Marokko was de afwezigheid van Sofiane Boufal en Hakim Ziyech. Eerstgenoemde raakte deze week geblesseerd op de training, terwijl Ziyech niet op tijd hersteld was van een enkelblessure. Wel waren er basisplaatsen voor onder meer Mazraoui en Sofyan Amrabat. Youssef En-Nesyri moest in de punt van de aanval voor de goals zorgen.

Marokko begon aanvallend aan de wedstrijd, al bleef de laatste beslissende pass vaak uit. Zuid-Afrika loerde op de counter en kreeg na ruim een kwartier zijn eerste kans van de wedstrijd. Teboho Mokoena probeerde het met een schot, waar Yassine Bounou een antwoord op had.

Na ruim een half uur spelen leek Mazraoui de voet van een tegenstander te raken in zijn eigen zestien, maar arbiter Mahmood Ismail en de VAR zagen er geen strafschop in. Het tempo lag niet al te hoog voor rust. Marokko had het balbezit, maar deed daar weinig mee. Zuid-Afrika hield verdedigend stand, al kwam het weinig aan aanvallen toe.

De eerste serieuze mogelijkheid van de tweede helft kwam op naam van Azzedine Ounahi, die na een fraaie combinatie een prima schietkans kreeg in de Zuid-Afrikaanse zestien. De spelmaker van Olympique Marseille schoot centimeters over. Vlak daarna claimden de Marokkanen een strafschop na een vermeende overtreding op Abde Ezzalzouli, maar ook ditmaal wees Ismail niet naar de stip.

Tien minuten na rust sloeg Zuid-Afrika genadeloos toe. Themba Zwane had één goede pass nodig om de Marokkaanse defensie bloot te leggen. Evidence Makgopa schoot vervolgens door de benen van Bounou door raak. Er leek in eerste instantie sprake van buitenspel, maar uit de herhaling bleek dat Mazraoui net te laat stapte: 0-1. Marokko kwam bijna direct met een antwoord via Ezzalzouli, die na een kapbeweging op Ronwen Williams stuitte.

??????! Bafana Bafana op voorsprong ?? Evidence Makgopa schuift binnen en dus moet Marokko in de achtervolging: 1-0 ?#ZiggoSport #AfrikaCup #MARRSA pic.twitter.com/GAj0ZZVVQf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 30, 2024

Regragui moest wat forceren en bracht Amine Harit en Ismail Saibari binnen de lijnen voor Amine Adli en Selim Amallah. Saibari speelde niet lang na zijn invalbeurt een cruciale rol bij de strafschop die Marokko kreeg. De PSV'er gaf voor op invaller Ayoub El Kaabi, die op zijn beurt tegen de uitgestoken arm van Mothobi Mvala aan schoot. Hakimi pakte zijn verantwoordelijkheid maar schoot via de bovenkant van de lat over.

Aan het begin van de tien minuten aan toegevoegde tijd kreeg Amrabat zijn tweede gele kaart en dus rood voor het neerhalen van een doorgebroken Zuid-Afrikaan. Na een VAR-check kwam Ismail tot de conclusie dat het geen tweede geel, maar een directe rode kaart was. Tot overmaat van ramp werd het even later zelfs 0-2. Mokoena krulde de door Amrabat veroorzaakte vrije trap op schitterende wijze in de korte kruising.

???? ???? ????, Achraf Hakimi! ?? Dé kans op de gelijkmaker, maar de PSG-ster ziet zijn strafschop op de lat uiteen spatten.. ??#ZiggoSport #AfrikaCup #MARRSA pic.twitter.com/8geM60HOiB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 30, 2024

???? ????.. Mokoena! ????? Een héérlijke vrije trap en Zuid-Afrika gaan ten koste van Marokko naar de kwartfinale ??#ZiggoSport #AfrikaCup #MARRSA pic.twitter.com/tMkavD6Ytn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 30, 2024

