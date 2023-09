Marokko organiseert Afrika Cup 2025, die plaatsvindt in ongebruikelijke periode

Woensdag, 27 september 2023 om 21:46 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:49

Marokko gaat in 2025 de Afrika Cup organiseren. Dat heeft het de Afrikaanse voetbalbond, CAF, woensdag bekendgemaakt. Het toernooi zal plaatsvinden in de zomer, iets wat ook in 2019 gebeurde. Normaliter wordt het toernooi, dat elke twee jaar plaatsvindt, georganiseerd in de winter. Dat geldt ook voor de eerstvolgende editie: begin 2024, in Ivoorkust.

Aanvankelijk zou het toernooi in 2025 plaatsvinden in Guinee, maar dat land mocht de Afrika Cup uiteindelijk niet organiseren, omdat de infrastructuur en de stadions in dat land niet op orde waren. Meerdere landen stelden zich vervolgens kandidaat om de organisatie van Guinee over te nemen: behalve Marokko hadden ook Algerije, Zambia, Benin en Nigeria er wel oren naar.

Ladies and gentlemen, meet your CAF Africa Cup of Nations 2025 hosts ?? ???? Morocco ???? pic.twitter.com/sCl9dmbKw5 — CAF (@CAF_Online) September 27, 2023

De andere vier landen trokken hun bid echter in, waardoor Marokko overbleef. Het zal de tweede keer worden dat Marokko gastland is van de Afrika Cup. De vorige keer was in 1988. Dat toernooi werd gewonnen door Kameroen. Marokko zelf wist het toernooi overigens ook een keer te winnen: in 1976. In 2004 verloor het daarnaast de finale met 2-1 van Tunesië.

Doordat Marokko het toernooi over twee jaar dus gaat organiseren, is het als gastland ook al automatisch gekwalificeerd. Woensdag werd overigens ook bekend wie de Afrika Cup in 2027 mogen organiseren: Kenia, Tanzania en Oeganda. Die landen deden een gezamenlijke inzending en kwamen als winnaar uit de stemming. Andere gegadigden waren Senegal en Botswana.