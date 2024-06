Marokko laat Congo-Brazzaville mede dankzij hattrick El Kaabi volstrekt kansloos

Marokko heeft een volgende goede stap richting kwalificatie voor het WK 2026 gezet. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won in eigen land met 0-6 van Congo-Brazzaville dankzij treffers van Azzedine Ounahi, Chadi Riad, Soufiane Rahimi en een hattrick van Ayoub El Kaabi. Marokko is na drie speelrondes nog altijd foutloos en staat dan ook bovenaan in groep E, gevolgd door Tanzania met zes punten uit drie duels. De groepswinnaar plaatst zich rechtsreeks voor het WK.

Aan de kant van Marokko ontbrak centrumverdediger Romain Saïss. Hij werd vervangen door Riad. De plek van Oussama El Azzouzi centraal op het middenveld werd ingenomen door een andere geboren Nederlander: Sofyan Amrabat. Conference League-held El Kaabi kreeg in de spits de voorkeur boven Youssef En-Nesyri en werd in zijn rug gesteund door Brahim Díaz, aanvoerder Hakim Ziyech en Eliesse Ben Seghir.

Het duel werd eind vorige week verplaatst van Kinshasa naar Agadir, vermoedelijk omdat het stadion in Kinshasa geen goedkeuring kreeg van de FIFA. Officiële berichtgeving daarover is er echter nog niet gekomen vanuit de wereldvoetbalbond. De FIFA besloot daarom maar om de wedstrijd in Marokko af te laten werken, ook al was dat land op papier de uitploeg.

Marokko was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in Agadir. Met name de bedrijvige Ben Seghir had enkele gevaarlijke acties en passes in huis en de aanvaller van AS Monaco zou na acht minuten spelen ook een assist achter zijn naam krijgen. Ben Seghir vond Ounahi, die alle tijd en ruimte kreeg om de verre hoek te vinden en dat dan ook maar deed: 0-1.

Congo had werkelijk niets in te brengen, terwijl Marokko rustig bleef aanvallen. Het aanvallende geweld werd Congo teveel bij een vrije trap na een kwartier spelen, al verdedigde het daarbij ook dramatisch uit. De bal bleef hangen en Riad maakte daar dankbaar gebruik van, door in vogelvrije positie de verre hoek te vinden achter de kansloze doelman Owen-Césaire Matimbou: 0-2.

Matimbou bleef vijf minuten later als aan de grond genageld staan toen Achraf Hakimi voorgaf vanaf rechts en El Kaabi de bal met een schuiver in de verre hoek werkte: 0-3. Marokko had de zege al zo goed als binnen en speelde na de derde treffer met beduidend minder urgentie. Congo genoot wat meer balbezit, kwam af en toe in de buurt van Yassine Bounou, maar wist nooit echt gevaarlijk te worden.

Op slag van rust maakte Marokko er na een fraaie aanval 0-4 van. Ziyech stak Ounahi weg met een prachtige steekpass, waarna laatstgenoemde de bal panklaar bij de tweede paal legde voor El Kaabi. Voor de topscorer van het afgelopen Conference League-seizoen was het binnentikken een koud kunstje.

Marokko ging na rust vrolijk door en maakte de 0-5 uit een ingestudeerde vrije trap. Ounahi legde de bal met veel gevoel bij El Kaabi, die richting de korte hoek kopte en zijn poging via de binnenkant van de paal binnen zag vallen. Rahimi maakte er vlak daarna zelfs 0-6 van. De invaller stond net een minuut binnen de lijnen toen hij hard binnenschoot in de korte hoek. Het betekende voor hem zijn eerste interlandtreffer.

