Marokko blijft foutloos in kwalificatie en kan WK ruiken

Marokko heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de Afrikaanse WK-kwalificatie. In Oujda werd Tanzania met 2-0 de bietenbrug opgestuurd. Real Sociedad-verdediger Nayef Aguerd verzorgde de openingstreffer, Brahim Díaz (Real Madrid) tekende vanaf elf meter voor het slotakkoord.

PSV’er Ismael Saibari was de enige Eredivisionist met een basisplaats, Feyenoorder Oussama Targhalline viel zo'n twaalf minuten voor tijd in. Op dat moment stond de eindstand al op het bord.

De gehele wedstrijd kenmerkte zich door dominantie van Marokko, lange tijd zonder dat dat doelpunten opleverde. In minuut 51 gebeurde dat alsnog: Aguerd werkte uit de kluts die volgde na een hoekschop binnen: 1-0.

Zeven minuten later was het andermaal raak en werd het kwalificatieduel in het slot gegooid. Een door Noussair Mazraoui verdiende strafschop werd door Díaz benut: 2-0.

Door de overwinning, de vijfde uit evenveel wedstrijden, gaan de Leeuwen van de Atlas fier aan kop in Groep E van de Afrikaanse WK-kwalificatie en hangt de geur van het eindtoernooi al in menig Marokkaanse neus. Nummer twee Niger, dat een wedstrijd minder speelde, volgt op negen punten achterstand, evenveel als nummer drie Tanzania.

De nummer één van de groep plaatst zich direct voor het WK, de naaste belager gaat de play-offs in.