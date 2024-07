Marokkaanse fans gooien met geluidsbommen na gelijkmaker Argentinië in minuut 106

Marokko en Argentinië hebben voor een spektakelstuk gezorgd op de Olympische Spelen. Topfavoriet Argentinië leek op weg naar een nederlaag, maar wist in minuut 90+16 (!) alsnog de gelijkmaker te produceren. Vlak na dat moment ging het mis bij een deel van de Marokkaanse fans.

Bijzonderheden:

Na een heerlijke aanval over de rechterkant gaf dispensatiespeler Achraf Hakimi scherp voor richting het doel, waar Soufiane Rahimi dankbaar gebruik van maakte: 0-1. Ajax-doelman Gerónimo Rulli moest vijf minuten na rust opnieuw vissen. Rulli dook wel de goede hoek in, maar de strafschop van Rahimi was simpelweg te zuiver: 0-2.

Argentinië, waar naast Rulli ook onder meer Nicolás Otamendi, Thiago Almada en Julián Álvarez in de basis stonden, knokte zich terug in het duel. Allereerst maakte het de aansluitingstreffer via Giuliano Simeone, zoon van, die bij de tweede paal binnentikte: 1-2.

Daar leek het bij te blijven, maar niets bleek minder waar. Na een bizarre scrimmage, inclusief twee schoten op de lat, wist Cristian Media alsnog de gelijkmaker tegen de touwen te koppen: 2-2.

De gelijkmaker viel niet goed bij een deel van de Marokkaanse fans, die het veld betraden en de Argentijnse spelers bestookten met objecten. Volgens Marca ging het onder meer om geluidsbommen.