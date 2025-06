Mark van Bommel wordt níet de nieuwe coach: club kiest voor 29-jarige Carlos Cuesta

Mark van Bommel wordt niet de nieuwe coach van Parma. Carlos Cuesta, de huidige assistent-coach van Mikel Arteta die pas 29 (!) jaar is, wordt de nieuwe hoofdtrainer, zo blijkt uit informatie van Fabrizio Romano.

Parma was op zoek naar een nieuwe trainer, daar ex-Ajacied Cristian Chivu, die sinds februari aan het roer stond bij de Italiaanse club, onlangs een fraaie stap naar Inter maakte.

Op maandag bracht de Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio naar buiten dat Van Bommel één van de namen was die op het kandidatenlijstje van Parma prijkte.

Nu lijkt de piepjonge assistent van Arsenal, Cuesta, de nieuwe man aan het roer. Volgens Romano zijn de onderhandelingen met Arsenal al in de afrondende fase en duurt het niet lang meer voordat er groen licht wordt gegeven vanuit Noord-Londen.

Aan het begin van dit jaar, nog voordat Chivu werd aangesteld, was Van Bommel ook al in beeld bij Parma. Met Chivu aan het roer eindigde de club uiteindelijk als zestiende in de Serie A.

Van Bommel was eerder dit jaar in gesprek met NEC over de opvolging van Rogier Meijer in Nijmegen. De clubleiding in De Goffert koos uiteindelijk voor Dick Schreuder als nieuwe coach.

De 48-jarige Limburger is sinds vorig jaar zomer clubloos, na zijn vertrek bij Royal Antwerp FC. Voor die tijd was hij ook al hoofdtrainer bij PSV en VfL Wolfsburg.