Mark van Bommel 'topkandidaat' om nieuwe trainer van Eredivisie-club te worden

NEC hoopt Mark van Bommel aan te stellen als opvolger van Rogier Meijer. Dat meldt Voetbal International donderdag. Eerder op donderdag werd bekend dat Meijer komende zomer vertrekt bij de Nijmegenaren.

Van Bommel zou al gesprekken hebben gevoerd met Marcel Boekhoorn, investeerder van NEC, en Fred Rutten, adviseur van de Raad van Commissarissen. De voormalig trainer van onder meer PSV staat bovenaan het lijstje van NEC.

Van Bommel was in het verleden hoofdtrainer van PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC. Met die laatste club veroverde hij in 2023 de Belgische landstitel, de beker en de Belgische Supercup.

In 2024 werd bekend dat hij, ondanks een doorlopend contract tot medio 2025, zou vertrekken bij Antwerp. Sindsdien is Van Bommel clubloos.

Rogier Meijer

Donderdagochtend meldden bronnen rondom NEC aan Omroep Gelderland dat het komende zomer aflopende contract van Meijer bij de club niet verlengd gaat worden. NEC is teleurgesteld over het verloop van het huidige seizoen en neemt om die reden afscheid van Meijer.

“Dat zou de trainer afgelopen week te horen hebben gekregen van de clubleiding”, aldus journalist Jan Sommerdijk. “Zijn positie voor dit seizoen staat vooralsnog niet ter discussie. Het is de bedoeling dat Meijer het seizoen afmaakt.”

NEC staat momenteel dertiende met maar drie punten voorsprong op Sparta Rotterdam, de huidige nummer zestien. Die positie betekent aan het einde van dit seizoen deelname aan de play-offs om promotie en degradatie.

De in Doetinchem geboren Meijer begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van De Graafschap. In 2017 stapte hij over naar NEC Nijmegen.

In april 2019 werd Meijer als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van de hoofdmacht. Sinds juni 2020 is hij eindverantwoordelijke.

In de afgelopen jaren overleefde Meijer behoorlijk wat stormen bij NEC, waardoor hij by far de langst zittende trainer in de Eredivisie is. Komende zomer neemt Meijer na vijf seizoenen afscheid van NEC.