Mark van Bommel moet het met ruime cijfers afleggen op Belgisch Sportgala

Mark van Bommel is zondag niet in de prijzen gevallen tijdens het Belgische Sportgala. De trainer van Royal Anterp was genomineerd in de categorie Coach van het jaar, maar moest het afleggen tegen Rachid Meziane, coach van de Belgische basketbalvrouwen. Van Bommel kreeg zelfs de minste punten van iedereen in zijn categorie.

De Nederlandse oefenmeester was genomineerd vanwege zijn uitstekende presentaties in zijn debuutseizoen bij Antwerp. Daarin veroverde Van Bommel direct de landstitel en de Croky Cup, het Belgische nationale bekertoernooi.

Hij moest het opnemen tegen Meziane, die de basketbalvrouwen naar de Europese titel leidde, en Kenny De Ketele, bondscoach in het baanwielrennen. Uiteindelijk legde Van Bommel het met 334 punten ruimschoots af tegen de concurrentie.

Meziane behaalde liefst 653 punten, terwijl De Ketele met 371 punten iets populairder was dan Van Bommel. Daarmee treedt Meziane in de voetsporen van Roger Lespagnard, de voormalige trainer van atlete Nafi Thiam.

De stemmen waren afkomstig van een referendum van Belgische sportjournalisten. De laatste voetbalcoach die de prijs won was Roberto Martínez, na het behalen van de derde plaats met België op het WK 2018.

Van Bommel werd binnen het voetbal overigens wél verkozen tot Trainer van het Jaar in België. Die prijs, uitgereikt door dagbladen L'Avenir, Het Nieuwsblad en de Pro League, ontving de Limburger in juni al.

Dit seizoen lijkt hij minder kans te maken op de prijzen. Antwerp staat na zeventien speelronden vierde in België en pakte nog geen punt in de Champions League-campagne.

