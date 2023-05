Mark van Bommel maakt na schreeuw van zoon Ruben oordeel kenbaar op tv

Dinsdag, 23 mei 2023 om 21:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

Mark van Bommel is dinsdagavond aandachtig toeschouwer in het Rat Verlegh Stadion. De trainer van Royal Antwerp kijkt bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Play-Offs tussen NAC Breda en MVV Maastricht met speciale aandacht naar zijn zoon Ruben van Bommel. Laatstgenoemde werd al in de derde minuut van de wedstrijd fors onderuit geschoffeld. Van Bommel senior had na het bekijken van de beelden graag een rode kaart gezien voor NAC-verdediger Boyd Lucassen.

Van Bommel junior schreeuwde het na een forse tik van Lucassen uit van de pijn. Zijn vader besloot enkele rijen af te dalen op de perstribune om bij ESPN-commentator Martijn van Zijtveld het moment nog eens te kunnen zien. "Heb je een herhaling?", vroeg de coach van Antwerp hoorbaar aan Van Zijtveld, waarna ze samen naar de monitor van de commentator keken. "Als er een VAR is, dan is het een rode kaart", oordeelt Van Bommel. Er is echter wel degelijk een VAR aangesteld, namelijk Sander van der Eijk. Die besloot scheidsrechter Alex Bos niet naar de kant te roepen. MVV kreeg slechts een vrije trap. Ruben van Bommel kon na behandeling doorspelen.