Mark van Bommel: â€˜Het klinkt misschien arrogant, maar...â€™

Mark van Bommel: ‘Het klinkt misschien arrogant, maar...’

Mark van Bommel heeft in een uitgebreid interview in Voetbal International teruggeblikt op het jaar 2023. De 46-jarige Limburger greep in zijn debuutseizoen de dubbel met Royal Antwerp en rekende zo af met de stempel dat hij tot dusver nergens succesvol was als trainer.

"Voor de buitenwacht tel je dan opeens mee en voor mezelf was het prettig omdat ik van het gezeur af was dat ik als trainer/coach nog niks had gewonnen", aldus Van Bommel over het winnen van de landstitel en de beker.

"Maar ik heb nooit een seconde getwijfeld of ik wel geschikt was voor dit vak. Het klinkt misschien arrogant, maar ik heb ik altijd geweten dat mijn ideeën over voetbal en de omgang met spelers altijd goed zijn geweest. Ik denk dat dit laatste het allerbelangrijkste is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Bommel benadrukt dat het belangrijk is om spelers te kunnen overtuigen. "Want die zijn niet gek. Waar ik ook ben geweest, ik heb spelers altijd kunnen overtuigen. Ook bij PSV en Wolfsburg. De jongens weten dat ik weet hoe zij zich voelen."

De relatie met spelers moet goed zijn, weet Van Bommel. "Soms kan ik het uitleggen waarom iemand niet speelt en soms ook niet. Dan is het gewoon mijn beslissing. Ik heb nog nooit een speler horen zeggen dat ik een slechte trainer ben of een naar mens. Dat is nou iets waar ik net zoveel waarde aan hecht als aan die prijzen."

Van Bommel stelt dat hij bij Antwerp een betere trainer is geworden. "Nog scherper op de details. Hoe langer je trainer bent, hoe meer je verbetert in je visie. Je wordt ervaren door te ervaren. Je hebt te maken met andere spelers, andere kwaliteiten die je moet laten samenspelen. Alles is iedere keer weer anders en als trainer evolueer je mee."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties